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Bir Zamanlar Çukurova’nın Doktor Müjganı Melike İpek Yalova sessiz sedasız evlendi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Doktor Müjgan' karakterine hayat veren Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan dünyaevine girdi. Dizide güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Melike İpek Yalova, önceki gün İzmir'de düzenlenen törenle sessiz sedasız evlendi. Sosyal medyanın gündemine oturan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusunun gelinliği herkesi mest etti. İşte Melike İpek Altuğ'un o kareleri.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 09:54
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Doktor Müjganı Melike İpek Yalova sessiz sedasız evlendi

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Doktor Müjgan' rolünü oynayan başarılı oyuncu Melike İpek Yalova önceki gün yapımcı Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi.

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Doktor Müjganı Melike İpek Yalova sessiz sedasız evlendi

DÜĞÜNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞMAYINCA HAYRANLARI SİTEM ETTİ

Oyuncu Melike İpek Yalova, İzmir'de düzenlenen törenle, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile evlendi. Hayvanlara olan sevgisiyle adından sıklıkla söz ettiren oyuncu, Instagram hesabında düğününden bir kare paylaşmadığı için takipçileri tarafından eleştirildi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Doktor Müjganı Melike İpek Yalova sessiz sedasız evlendi

Dün bir atı beslerken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan oyuncuya, hayranları 'Ya abla evlenmişsin neden hiçbir şey paylaşmıyorsun' ve 'Evlenmişsin mutluluklar" diyerek sitem etti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Doktor Müjganı Melike İpek Yalova sessiz sedasız evlendi
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Doktor Müjganı Melike İpek Yalova sessiz sedasız evlendi