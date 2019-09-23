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Bir Zamanlar Çukurova’nın Doktor Müjganı Melike İpek Yalova sessiz sedasız evlendi
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Doktor Müjgan' karakterine hayat veren Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan dünyaevine girdi. Dizide güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Melike İpek Yalova, önceki gün İzmir'de düzenlenen törenle sessiz sedasız evlendi. Sosyal medyanın gündemine oturan Bir Zamanlar Çukurova oyuncusunun gelinliği herkesi mest etti. İşte Melike İpek Altuğ'un o kareleri.
Giriş Tarihi: 23.09.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 09:54
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