Ünlü şarkıcı Rafet El Roman dünyanın en minik futbolcusu Arat Hosseini’ye yardım eli uzattı
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, örnek bir davranışa imza attı. Dünyanın en minik futbolcusu Arat Hosseini’ye yard��m eli uzattı: Kariyeri boyunca takipte olacağım. Yolun açık olsun Arat!
İranlı Arat Hosseini, 10 Ekim 2013'de dünyaya geldi. Baba Hosseini, henüz 7 aylıkken Arat'ın spora yeteneği olduğunu keşfetti. Çocuğuna jimnastik ve akrobasi dersleri verdi. Sonra da Arat'ın görüntülerini internete yükledi. Küçük yeteneğin takipçi sayısı henüz 3 yaşındayken 1 milyona yükseldi.
Küçük Arat daha sonra futbola ve vücut geliştirmeye yöneldi. Sosyal medyada baklavalarını sergiledi. Takipçi sayısı şimdilerde 2.3 milyona kadar yükseldi. Arat'ın yeteneklerine hayran kalan Rafet El Roman ise küçük çocuğu evinde misafir etti. Arat'a bir ömür destek olacağını ifade eden şarkıcı, "Henüz 5 yaşında ama yeteneği ile dünyaya meydan okuyor. Hem sanatçı, hem de Avrupa Türk Futbol Federasyon Başkan Yardımcısı olarak, Arat'ı kariyeri boyunca takipte olacağım" diye konuştu.
Küçük Arat, her gün düzenli olarak spor yapıyor. 5 yaşında çıkardığı baklavalarıyla herkesi şaşırtıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle şoke etti
- Kıvanç Tatlıtuğ: Aylık gelirim 30 bin lira!
- Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı
- Rüküşlük rekabeti
- Kim Kardashian’ın korumaları annesini darp etti
- Bensu Soral’a para tatlı geldi!
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle!
- Bağlılık Aslı filmi vizyona girdi
- Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer itirafı
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?