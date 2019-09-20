Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı filmi vizyona girdi! Bağlılık Aslı’nın konusu ne?
Türkiye’yi birçok kez uluslararası film yarışmalarında temsil eden Semih Kaplanoğlu’nun yeni filmi Bağlılık Aslı bugün vizyona giriyor. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen film, Türkiye’nin 2020’deki Oscar adayı olacak. Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Üçlemesi’nin de ilk yapımı olan film Türkiye genelinde 165 salonda gösterilecek.
Türkiye'nin en usta yönetmenlerinden Semih Kaplanoğlu, herkesi derinden etkileyecek kasıp kavuracak yeni filminin heyecanını yaşıyor... Kaplan Film ile Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçirilen ve Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi olan 'Bağlılık Aslı', bugün vizyona giriyor. Kübra Kip ve Ece Yüksel'in oynadığı film, Türkiye çapında 165 salonda seyirciyle buluşacak. Yeni filmiyle 2020'deki Oscar Ödülleri için aday olan Kaplanoğlu, filmin evrensel bir hikaye anlattığını söyleyip ekledi: "Anneyi anne, babayı baba, çocuğu çocuk, dedeyi dede olmaktan çıkartan, aslında baştan çıkartan modernizmi, bu durumun insanda yaşattığı çalkanışı anlatmanın beni yetiştiren bu ülkeye bir tür borç olduğunu düşünüyorum. O nedenle o filmleri yapmak yolunda çaba gösteriyorum" dedi.
FİLMİN KONUSU
Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan Aslı, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; Gülnihal… Onun da bir bebeği vardır. Gülnihal'in gelişi ile Aslı kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar. Film, modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazları farklı bir bakış açısıyla aktarıyor...
DERİN BİR HİKAYE...
Kaplanoğlu, "Bebek sütten kesildiği anda ayrı bir vücuda sahip olduğunu anlar" sözünü hatırlatıp ekledi: "Bu, bebek için en büyük travmadır. Çünkü bebek anne ile kendisini bir zannetmektedir. Bu filmin temelinde, bu anlamdaki ayrılığın; diğer bir deyişle görünmez bağlılığın hikayesi var."
Bugüne dek birçok başarı elde eden Kaplanoğlu, 'Bal' filmiyle 2010'da Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' ödülü almıştı.
HOLLYWOOD YOLCUSU
Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı filmi, Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı olarak belirlendi. Oscar adayları, 13 Ocak 2020'de açıklanacak. Ödüller 9 Şubat 2020'de Hollywood'da törenle sahiplerini bulacak.
Bağlılık Aslı, Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki adayı.
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