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Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı! "Aylık gelirim 30 bin lira!"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.09.2019
KIVANÇ TATLITUĞ: AYLIK GELİRİM 30 BİN LİRA!

, sahte fatura kullandığı iddiasıyla '' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün hakim karşısına çıktı. Oyuncu, duruşmada aylık ortalama gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Tatlıtuğ’un son olarak giyim markası Mavi ile yaptığı anlaşmadan 5 milyon lira aldığı iddia edilmişti.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün hakim karşısına çıktı. Tatlıtuğ, mali müşavirinin sahte fatura kestiğini bilmediğini vurguladı. Yapılandırma kanunu kapsamında da 900 bin lira vergi borcu ödediğini belirtip şunları anlattı: "Mağdur edildik. Beni denetlemeye geldikleri ana kadar bu şahsın 'de olduğunu duymuştum. Şu an kaçak, Türkiye'de değil ve nerede olduğunu bilmiyorum. Beraatimi istiyorum." Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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