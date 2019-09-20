Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?

Hercai bu akşam var mı? ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai dizi severler tarafından araştırılıyor. Cuma akşamlarının kısa sürede sevilen dizisi Hercai bu akşam var mı sorusuna yanıt arayan dizi severler 20 Eylül ATV yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. Peki Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni sezon başlıyor mu? İşte yanıtı!

Hercai bu akşam var mı? Geçtiğimiz sezonun flaş dizisi Hercai yeni sezon başlıyor mu sorusuna dizi severler yanıt arıyor. 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Hercai bu akşam var mı? Oyuncu kadrosunda; Ebru Şahin, Serhat Tulumluer, Akın Akınözü, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Oya Unustası gibi izleyicinin takdirini kazanan isimlerin bulunduğu Hercai 2.sezon tarihi belli oldu!

HERCAİ BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 13. bölümüyle saat 20.00'den itibaren izlenebilecek.

ATV YAYIN AKIŞI (20 EYLÜL)

ATV yayın akışında bu akşam saat 19:00'da ATV Ana Haber bülteni bulunuyor. Bültenin ardından saat 20:00'de Hercai dizisi yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Saat 00:20'de ise Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümün tekrarıyla yayınlanacak.

HERCAİ YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek? Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı? Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?