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Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma rüküşlükte başı çeken Demet Akalın’a rakip oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.09.2019
RÜKÜŞLÜK REKABETİ

Rüküşlükte başı çeken ’a rakip çıktı. Portekizli futbolcu , önceki günkü iri baskılı kıyafetiyle popçuyu aratmadı. Renk cümbüşü kıyafetini görenler hayretler içerisinde Queresma'ya baktı.

Tarzıyla adından söz ettiren Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, bu kez şaşırttı. Önceki gün eşi Daphane Quaresma ile Zorlu AVM'de objektife yansıyan Kasımpaşasporlu yıldız, devasa logolu Dolce Gabbana marka tişört ve şort takımıyla gözleri kanattı.


GÖZÜNÜ ALAMADI
Önceki gün Portekizli futbolcunun renk cümbüşü kıyafetini görenler hayretler içerisinde Queresma'ya baktı.

Tam 3 bin 400 liralık baskılı tişörtünün altına 2 bin 300 liralık şort giyen Quaresma, kombinini Balenciaga'nın 4 bin 500 liralık ayakkabısıyla tamamlamıştı. Reklam panosunu andıran futbolcu, akıllara rüküşlüğün kitabını yazan Demet Akalın'ı getirdi.

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