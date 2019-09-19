Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!

Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. TRT 1’de yayınlanan ve yeni başlayan Şampiyon 2. son bölüm izleyicilerden tam not aldı. Şampiyon 2. son bölüm ardından gözler Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. 19 Eylül tarihli Şampiyon 2. son bölümde, Güneş babasıyla ilgili gerçeği öğrenince büyük bir şok yaşadı. Kafkas’ın yıllar sonra dönüşü Özer ailesini karıştırırken, Suna da yeğeni Kerem’in öfkesine engel olmaya çalıştı. İşte, Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler.

Şampiyon 2. son bölüm ardından Şampiyon dizisi 3. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. TRT 1'de yayınlanmaya başlanan yeni dizi Şampiyon kısa sürede beğenildi. Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Şampiyon 2. son bölümde neler yaşandı? Dizide bu hafta; Kafkas'ın yıllar sonra birdenbire karşılarına çıkışı, Özer ailesinde infial yarattı. Babasının ölümüyle yaşadığı travmayı bir türlü atlatamayan Kerem'in öfkesi, Kafkas'ı karşısında gördüğü andan itibaren daha da kontrol edilemez bir hal aldı.

ŞAMPİYON 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Dizinin 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Suna yaşadığı şaşkınlık ve öfke nedeniyle, gerçekleri Fırat'ın yüzüne vurunca, Güneş duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Kahramanı olarak gördüğü "Şampiyon" babasının birini öldürmüş olduğu gerçeğiyle yüzleşmek hiç kolay olmayacaktır Güneş için… Şimdi Fırat, yıllardır kaçmaya çalıştığı geçmişiyle, ölümüne sebep olduğu Necdet Suphi'nin yıkılmış ailesiyle karşı karşıyadır. Üstelik oğluna bu durumu açıklamak hepsinden daha ağırdır şampiyon için…

Kafkas'ın yıllar sonra birdenbire karşılarına çıkışı, Özer ailesinde infial yaratır. Babasının ölümüyle yaşadığı travmayı bir türlü atlatamayan Kerem'in öfkesi, Kafkas'ı karşısında gördüğü andan itibaren daha da kontrol edilemez bir hal alır. Suna yeğeninin öfke ve intikam hırsıyla yanlış bir şey yapmasına engel olmaya çalışırken bir yandan da meslek etiği ve abisinin acısı arasında kalmıştır. Yıllar önce yaptığı hata, Fırat'ın elinden mesleğini, itibarını, tüm hayallerini aldığı yetmezmiş gibi, şimdi de oğlunun iyileşme umudunu elinden almak üzeredir. Fakat ne pahasına olursa olsun oğlu için ayakta kalmaya yemin etmiş olan Şampiyon'un pes etmeye niyeti yoktur.

Fırat oğlunu iyileştirmek için canhıraş mücadele etmeye devam ederken yıllardır sakladığı büyük sırrın, Kafkas'ın gelişiyle ortaya çıkmasından çekinen Tansel, hiç vakit kaybetmeden kozlarını oynamaya başlar. Şampiyon Kafkas için en zorlu rakibi, geçmişi ile dövüşeceği zorlu bir raund daha başlamıştır artık…

ŞAMPİYON KONUSU NEDİR?

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat…

İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur.

Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş'e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas'a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas'ı.

Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz "Şampiyon"! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!