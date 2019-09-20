Bensu Soral’a para tatlı geldi! Annelik hayalini erteledi...
Ünlü bir giyim markasının bir yıllığına yüzü olan Bensu Soral’a para tatlı geldi. Milyonluk anlaşmaya imza atan 28 yaşındaki oyuncu, firmanın ‘hamile kalmama’ şartını gözü kapalı kabul etti. Soral, annelik hayalini bu işi yüzünden bir süre daha ertelemek zorunda kaldı...
Güzel oyuncu Bensu Soral, "Çocuk da yaparım, kariyer de" diyen pek çok meslektaşının aksine ilk s��raya işini koydu. Geçtiğimiz yıl işadamı Hakan Baş ile dünyaevine giren Soral, kısa süre önce hamile olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Bebek beklediği iddiasını yalanlayan oyuncu, anneliği bir süre ertelediğini açıkladı.
İŞKOLİK BENSU...
28 yaşındaki güzel oyuncunun bu kararında yer aldığı reklam kampanyası etkili oldu. Bir yıllık reklam anlaşması için 1 buçuk milyon lirayı cebe indiren Soral'ın eşiyle kurduğu "Evli, mutlu, çocuklu" hayali, yüzü olduğu markanın prosedürüne takıldı. Markanın 'hamile kalmama' şartı koştuğu Soral, baba olmak isteyen eşinin ısrarına kulak tıkamak zorunda kaldı. Güzel oyuncunun kendini işine adaması ise "Anneliğe reklam arası" dedirtti.
PARA AĞIR BASTI
Soral, geçtiğimiz gün "Anne olmak istiyorum ama işim gereği şimdi mümkün değil" itirafı yapmıştı.
Soral'la Eylül 2018'de evlenen Hakan Baş'ın baba olmayı çok istediği söyleniyor.
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