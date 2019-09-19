Ünlü sanatçılardan Darülacaze inşasına bağış!
Poll Production’ın sahibi Polat Yağcı, Arnavutköy’e yapılacak olan Darülaceze inşasına bağış yaptı. Ünlü sanatçılar da Yağcı’nın yardım çağrısına kayıtsız kalmadı.
Darülaceze, 1895 yılında Padişah II. Abdülhamit'in fermanı üzerine İstanbul Okmeydanı'na yapıldı. Kurum, o yıllardan bugünlere kadar yardıma muhtaç insanlarımıza kucak açtı. Geçtiğimiz aylarda da Arnavutköy'e yeni ve modern bir Darülaceze binası yapılması için düğmeye basıldı. Dil, din ve ırk gözetmeksizin bütün insanlığa hizmet edecek olan binanın projesi heyecan yarattı. Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı ise konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Erdoğan, Yağcı'nın "Darülaceze'nin yapımında sanatçıların yaşam alanı olacağı bir yer olabilir mi" ricasını onayladı. Bunun üzerine Yağcı, 21-30 Ağustos tarihleri arasında yapılan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nin gelirlerini bu binaya bağışladı. Harbiye'de konser veren sanatçılar da kazançlarını kuruma aktardı...
Deniz Seki - Mustafa Sandal - Polat Yağcı - Nukhet Duru - Serdar Ortaç - Murat Dalkılıç
Seki, "Çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu bize" diye konuştu.
Deniz Seki - Cengiz Kurtoğlu - Polat Yağcı - Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci
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