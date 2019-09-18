Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı! Tahir ve Ferhat, Hazan’ı kurtarabildi mi?
Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. ATV’nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Her hafta Çarşamba akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz’de bu hafta; Hazan’ı kurtarmak için harekete geçen Tahir ve Ferhat büyük bir tuzağın içerisine düştü. Mustafa ise beklenmedik bir hareket yaparak Asiye’yi kendisinden uzaklaştırdı. İşte, Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı!
Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı için araştırmalar sürüyor. ATV'de her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 57. yeni bölüm fragmanı gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek. Dizinin yayınlanan son bölümünde; Tarık, Hazan'ı kaçırdı. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerken, Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ettiler. Peki, Tahir ve Ferhat içinde bulundukları durumdan kurtulabildi mi? İşte, Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanına ilişkin merak edilenler!
SEN ANLAT KARADENİZ 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!
İşte merakla beklenen dizinin 57. yeni bölüm fragmanı!
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.
SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU NEDİR?
Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.
Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCU KADROSU
Ulaş Tuna Astepe
Tahir Kaleli
Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.
İrem Helvacıoğlu
Nefes Zorlu
24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.
Mehmet Ali Nuroğlu
Vedat Sayar
35 yaşında. Sayar Beton'un sahibi. İlk görüşte aşık olduğu Nefes'in ona bir türlü teslim olmamasından dolayı her geçen gün daha da psikopatlaşan bir adam. Ağır kişilik bozukluğundan muzdarip, yolda direğe çarpsa "niye yolumda duruyorsun" diye kinlenir. Her zaman başkalarını suçlar, asla yaptıklarının sorumluluklarını almaz. Bütün bu kişilik bozukluğunu neşeli, coşkulu, sevimli maskesinin altında saklar. Nefes'i döver, pişman olmuş gibi görünür, özür diler, ama beş dakika sonra yine onu suçlar. Sekiz yıldır dövdüğü, tecavüz ettiği, eve kapattığı karısına aşırı saplantılı bir şekilde aşık. Bir de oğlunu çok sevdiğini iddia ediyor.
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