Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! ATV'nin merakla beklenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona heyecan dolu bir bölümle giriş yaptı. Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm izleyicilerden tam not aldı. Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça izleme yolları kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Sevenlerini ekran başına kilitleyecek dizide bu hafta; Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödedi. Gözü dönen Demir, Şermin'in konağını ateşe verdi! Diğer yandan Fekeli de, Hünkar'ın yalanlarını öğrendi. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur'un peşine düştü ve kendisine yapılan işkencenin intikamını almaya kalktı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izleme sayfası!
Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yeni sezonu merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm izle! Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm tek parça full izleme sayfası haberimizde. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Yılmaz ve Müjgan hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak isterken her şey bir anda alt üst oldu. Züleyha'nın zorla evlendirilmesi sonrası Şermin devreye girdi ve Demir'i çıldırtacak bir hamle yaptı. Şermin'in Züleyha'yı kürtaja götürmesi Demir'i öfkelendirdi ve Çukurova alev aldı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izleme sayfası!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. BÖLÜM İZLE!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak dizinin 36. son bölümünü tek parça halinde izleyebilirsiniz.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. SON BÖLÜM İZLE!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yılmaz'ın düğününde Züleyha nerede?
Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!
Züleyha, Demir'in çocuğunu aldıracak mı?
Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır. Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.
Çukurova yine alev alev!
Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir'in gözü dönmüştür, Şermin'in konağını ateşe verir! Diğer yandan Fekeli de, Hünkar'ın yalanlarını öğrenir. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur'un peşine düşer ve kendisine yapılan işkencenin intikamını alır! Gaffur bir traktörün arkasına bağlanır.
Hünkar nereye gitti?
Züleyha eve döner ama ertesi gün de Hünkar ortadan kaybolur! Yılmaz'ın gerçekleri öğrendiğinden haberi olmayan Züleyha Demir'le hayatına devam edecek mi? Hünkar, nerede? Yılmaz ve Fekeli öğrendikleri ile hayatlarına nasıl devam edecekler? Yılmaz, şimdi kalbinde yeniden Züleyha atarken, Müjgan'ı da sevmeye devam edebilecek mi?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Pınar Aydın bakın şimdi ne yapıyor?
- Kerimcan Durmaz oturduğu evden kovuldu
- Aybüke Pusat ve Furkan Andıç gerçekleriyle şoke etti
- Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı
- Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer itirafı
- Kıvanç Tatlıtuğ hakim karşısına çıktı
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağdı
- Semih Kaplanoğlu'nun filmi 'Bağlılık Aslı' vizyona giriyor! Konusu ne?
- Gamze Özçelik moda dünyasına adım attı
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?