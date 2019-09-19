Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV

Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! ATV'nin merakla beklenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona heyecan dolu bir bölümle giriş yaptı. Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm izleyicilerden tam not aldı. Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça izleme yolları kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Sevenlerini ekran başına kilitleyecek dizide bu hafta; Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödedi. Gözü dönen Demir, Şermin'in konağını ateşe verdi! Diğer yandan Fekeli de, Hünkar'ın yalanlarını öğrendi. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur'un peşine düştü ve kendisine yapılan işkencenin intikamını almaya kalktı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izleme sayfası!

Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izleyicisiyle buluştu. Yeni sezonu merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm izle! Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm tek parça full izleme sayfası haberimizde. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Yılmaz ve Müjgan hayatlarında yepyeni bir sayfa açmak isterken her şey bir anda alt üst oldu. Züleyha'nın zorla evlendirilmesi sonrası Şermin devreye girdi ve Demir'i çıldırtacak bir hamle yaptı. Şermin'in Züleyha'yı kürtaja götürmesi Demir'i öfkelendirdi ve Çukurova alev aldı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izleme sayfası!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. BÖLÜM İZLE!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak dizinin 36. son bölümünü tek parça halinde izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. SON BÖLÜM İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yılmaz'ın düğününde Züleyha nerede?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

Züleyha, Demir'in çocuğunu aldıracak mı?

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır. Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.

Çukurova yine alev alev!

Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir'in gözü dönmüştür, Şermin'in konağını ateşe verir! Diğer yandan Fekeli de, Hünkar'ın yalanlarını öğrenir. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur'un peşine düşer ve kendisine yapılan işkencenin intikamını alır! Gaffur bir traktörün arkasına bağlanır.

Hünkar nereye gitti?

Züleyha eve döner ama ertesi gün de Hünkar ortadan kaybolur! Yılmaz'ın gerçekleri öğrendiğinden haberi olmayan Züleyha Demir'le hayatına devam edecek mi? Hünkar, nerede? Yılmaz ve Fekeli öğrendikleri ile hayatlarına nasıl devam edecekler? Yılmaz, şimdi kalbinde yeniden Züleyha atarken, Müjgan'ı da sevmeye devam edebilecek mi?