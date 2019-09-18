Rafet El Roman’dan şiddet gören eski eşi Ceren Kaplakarslan’a destek geldi
Sevgilisi tarafından şiddet gören Ceren Kaplakarslan’a bir destek de eski eşinden geldi. Rafet El Roman, 6 aylık hamile olan güzel model için ‘Onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı’ dedi.
Ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın 2014'te evlenip 2016'da boşandığı model ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, geçtiğimiz günlerde gördüğü şiddetle yürekleri burkmuştu. Sevgilisi Temel Kankıran tarafından feci şekilde dövülen 6 aylık hamile Kaplakarslan, Kankıran'dan şikayetçi oldu. Annesinin de kendisi gibi şiddete uğradığı Ceren Kaplakarslan'a milyonların ardından bu kez eski eşi destek verdi.
'BU BİR TRAVMADIR'
Boşanma sürecinde Kaplakarslan'la karşı karşıya gelen Rafet El Roman, her şeye rağmen eski eşinin yanında durarak "Bravo Rafet" dedirtti. El Roman, yaşanan şiddet olayıyla ilgili şunları söyledi: "Haberleri ben de gördüm; gerçekten içler acısı çok üzüldüm Ceren adına. Gerekçe ne olursa olsun onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı, çok üzdü. Ceren benim eski eşim ama o benim yine dostum, arkadaşım. Kendisine ve ailesine çok geçmiş olsun diyorum. Her şeyden önce bu bir travmadır. Ömür boyu insanların unutamayacağı bir şeydir."
Roman, bundan üç sene önce tartışmalı bir şekilde boşandığı güzel modele bu sefer arka çıktı.
AŞKI VE ANNESİNİ HASTANELİK ETMİŞTİ
Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, 30 yaşındaki oyuncunun sevgilisi Temel Kankıran tarafından dövüldü. 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesini tekmeleyip tabancanın kabzasıyla döven Kankıran, cezaevine gönderildi.
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