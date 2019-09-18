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Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi Cem Tatlıtuğ 10 lira isteyen valeyle kapıştı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.09.2019
KIVANÇ TATLITUĞ'UN AĞABEYİ 10 LİRA İSTEYEN VALEYLE KAPIŞTI

, yeni reklam filminin tanıtımına katıldı. Güzel geçen gecenin sonunda ise herkesin tadını kaçıran bir olay yaşandı. Oyuncunun ağabeyi , 10 lira isteyen valeyle kapıştı.

Adanalı yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, giyim markası Mavi ile yeni bir reklam çekti. Reklam filminin partisi ise önceki gün gerçekleşti. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer başta olmak üzere; Duygu Sarışın, Engin Hepileri, , Alperen Duymaz, Buse Terim, Ayşe ve Elif Boyner, , Dila Tarkan gibi ünlüler gecede boy gösterdi.

Reklam filminde rap söyleyen Tatlıtuğ "Her defasında yaptıklarımızın üzerine koyarak yeni ve heyecanlı işlere imza attığımız için çok mutluyum. Çok keyif aldım. Geçen sezon gitar çalmak, bu sezon rap söylemek, hep daha da yenisini yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Tatlıtuğ'un 5 milyon lira aldığı iddia ediliyor...

BANA KÜFÜR ETTİ
Öte yandan tanıtım gecesinde tatsız bir olay yaşandı. 'un ağabeyi , valenin kendisinden 10 lira istemesine karşı çıktı. Bunun üzerine ortamda gerginlik yaşandı.


Ağabey Tatlıtuğ, "Ben sana vale ücreti vermem. Cebimde 10 lira yok" ifadesini kullandı. Hafif alkollü de olan valenin ısrar etmesi sonucu küçük bir itişme yaşandı. Olaydan sonra bir TV programına bağlanan Tatlıtuğ, "Bana küfürler etti" dedi.

Başarılı oyuncu , güzel eşi Beyza Şekerci'ye aşkla bakarken objektiflere takıldı.

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