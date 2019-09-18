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Türker İnanoğlu hastaneye kaldırılmıştı! Asistanı son durumunu açıkladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.09.2019
TÜRKER İNANOĞLU HASTANEYE KALDIRILMIŞTI! ASİSTANI SON DURUMUNU AÇIKLADI

Yapımcı ve yönetmen ’nun bir haftadır hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden İnanoğlu’nun asistanından alınan bilgiye göre; ünlü yapımcının sağlık durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan 'nun özel odaya alındığı öğrenilmişti.

Ünlü yapımcının rahatsızlığı dün akşam yapılan Best of City Awards ödül töreninde öğrenilmişti. Gecede yaşam boyu onur ödülü alan Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu'nun yanında refakatçi olması sebebiyle törene katılamadığını video mesajıyla belirterek teşekkürlerini iletmişti.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN ASİSTANINDAN AÇIKLAMA

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın Türker İnanoğlu'nun asistanından aldığı bilgiye göre; ünlü yapımcının sağlık durumunun Müjdat Gezen'in anlattığı gibi ağır olmadığı öğrenildi. Tedavisine devam edilen İnanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, Müjdat Gezen'in iddia ettiği gibi yanında refakatçi olmadığı belirtildi.

Usta oyuncunun asistanı, kontrol amaçlı olarak yoğun bakımda tutulmasından dolayı Türker İnanoğlu'nun yanında refakatçi olmasının zaten mümkün olmadığı da dile getirildi.

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