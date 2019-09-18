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Model Gizem Özdilli: Tacizde bulunanları ifşa etmeye devam edeceğim

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.09.2019
MODEL GİZEM ÖZDİLLİ'DEN TACİZ AÇIKLAMASI

Model , alışverişte görüntülendi. Kendisine tacizde bulunanları ifşa etmeye devam edeceğini belirtti. Ünlü manken, "İfşa ediyorum ama sonuç değişmiyor. Mesaj atmaya devam ediyorlar. " ifadelerini kullandı.

Manken ve sunucu Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı City's AVM çıkışı objektiflere takıldı. Özdilli'nin oldukça zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Zayıflığı hakkında "Ne oldu çok mu şaşırdınız? Resmen çöpe döndüm de mi? Yemeklerime dikkat etmeye çalışıyorum" dedi. Bu arada sosyal medyadan kendisini edenleri ifşa etmeye devam edeceğini de söyleyen ünlü manken, "İfşa ediyorum ama sonuç değişmiyor. Mesaj atmaya devam ediyorlar. Sadece bana yazan yok. Sayfası kapalı olan kadınlara bile yazıyorlar. Ben bu tür insanları afiş ettikçe bütün kadınlardan 'teşekkür' alıyorum. "Afiş ederek iyi yapmışsın, senden cesaret alıp bize taciz mesajları atanları afiş ediyoruz diyorlar bana" şeklinde konuştu.

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