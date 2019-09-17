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Galatasaray'ın yıldızı Falcao ve ailesinin boğaz sefası...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.09.2019
FALCAO VE AİLESİNİN BOĞAZ SEFASI!

Mimar , yakın dostu ile ailesini Boğaz manzaralı evinde misafir etti. Çak’a teşekkür eden mutlu çift, çok keyif aldıklarını söyledi.

Jennıfer Lopez gibi dünyaca ünlü yıldızların evini tasarlayan Şafak Çak, önceki gün 'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu ve ailesini ağırladı...

Falcao ile sıkı dost olan Çak, toplu halde çektirdikleri aile fotoğrafını da 'da "Falcao ve aileyle güzel bir Pazar" notuyla paylaştı.

Falcao'nun güzel eşi Lorelei Taron da fotoğrafın altına, "Teşekkürler gerçekten çok keyif aldık" yorumunu yaptı. Taron ayrıca eşiyle birlikte 'ın evinde çektirdikleri kareyi sosyal medyada yayınladı. Falcao da "Her şeyim" diyerek eşine jest yaptı...

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