Galatasaray'ın yıldızı Falcao ve ailesinin boğaz sefası...
Mimar Şafak Çak, yakın dostu Radamel Falcao ile ailesini Boğaz manzaralı evinde misafir etti. Çak’a teşekkür eden mutlu çift, çok keyif aldıklarını söyledi.
Jennıfer Lopez gibi dünyaca ünlü yıldızların evini tasarlayan Şafak Çak, önceki gün Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu ve ailesini ağırladı...
Falcao ile sıkı dost olan Çak, toplu halde çektirdikleri aile fotoğrafını da Instagram'da "Falcao ve aileyle güzel bir Pazar" notuyla paylaştı.
Falcao'nun güzel eşi Lorelei Taron da fotoğrafın altına, "Teşekkürler gerçekten çok keyif aldık" yorumunu yaptı. Taron ayrıca eşiyle birlikte Şafak Çak'ın evinde çektirdikleri kareyi sosyal medyada yayınladı. Falcao da "Her şeyim" diyerek eşine jest yaptı...
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