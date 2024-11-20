Yasadışı bahis soruşturması: Erbil hakkında iddianame detayları! Bakan Tunç: Suç varsa herkes cezasını çeker
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam,Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan,Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof hakkında soruşturma başlatılmıştı. Erbil ve Ortaç hakkında iddianame düzenlenirken, mahkemelere "en üst sınırdan ceza" talebinde bulunuldu. Bakan Tunç, soruşturma kapsamında gelen bir soruya ilişkin, "Ortada suç varsa herkes cezasını çeker" ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen zanlılar arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam, Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan,Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.
BAKAN TUNÇ: SUÇ VARSA HERKES CEZASINI ÇEKER
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularına yanıt verdi:
"Yasa dışı bahis, kumar ülkemizin önemli problemi. Bununla ilgili yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Aldığımız önlemler var. Gençlerimizi ve çocuklarımızı korumamız lazım. İnternet yolu ile dolandırıcılığın arttığı ortamda çocuklarımızı ve milletimizi korumalıyız. Yasa dışı bahis ve kumar da milletimizi korumamız gereken alan. Tek tek hangi soruşturma ne aşamada bunları aktarmamız mümkün değil. Kim yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili davranışta ise sıfatına bakmadan yargı soruşturmasını yapar ve gerekli cezasını çekerler."
TUTUKLANAN 5 FENOMENE DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçkar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Her şüpheli için ayrı olarak hazırlanan iddianamelerde, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile 3 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.
Asliye ceza mahkemesince kabul edilen 5 iddianame kapsamında, sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.
ERBİL HAKKINDA İDDİANAME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamede, Erbil'in yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek, toplumda bu durumu olağan ve sıradan hale getirdiği, bu şekilde topluma zarar verdiği öne sürüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığınca Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.
İddianamede, internet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi farklı kategorilerde "sosyal medya fenomeni" olarak adlandırılan kişilerin, takipçi sayısı ve tanınırlığı itibariyle toplumda etki alanına sahip oldukları ifade edildi. Bazı fenomenlerin sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar ve fotoğraflar üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerle yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.
ASIL MAĞDUR TOPLUM
İddianamede, yasa dışı bahis suçunun genel ahlaka, topluma, çocukların kumardan korunmasına, devletin verdiği yetkiyle bahis ve şans oyunu düzenleyen kişilerle bu kişilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşların mali çıkarlarına zarar verdiği kaydedildi.
Her ne kadar hukuki olarak suçtan zarar gören Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olsa da manevi anlamda oluşturduğu olumsuz yansımaların özellikle gençleri kolay para kazanmaya teşvik ettiği, bu nedenle asıl mağdurun toplum olduğu iddianamede vurgulandı.
ERBİL'İN SAVCILIK İFADESİ
Mehmet Ali Erbil, iddianamede yer verilen savcılık ifadesinde, Serdar Ortaç ile kendisini Malta'daki otel açılışına, Barış isimli ortak arkadaşlarının davet ettiğini, burada stand-up tarzında stüdyo hazırlanıp kendilerine yönelik çekim yapılmaya çalışıldığını söyledi.
Otelin sahibinin kendisine tişört giydirmeye çalıştığını da dile getiren Erbil, şu ifadeleri kullandı:
"Bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim, buna karşı çıktım. Söz konusu yayınlarda 'kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım' şeklinde ifadelerim vardır. Bu videolarda yer almam karşılığında bu şahıslardan herhangi ücret veya maddi bir kazanç elde etmedim. Biz bu muhabbeti gır gır ortamında gerçekleştirmiştik ancak bu olayla bizi tuzağa düşürmeye çalışmışlar. Tişört üzerinde geçen ifadelerin bahis reklamı olduğunu anlamadım. Bunun farkında olmadan söz konusu videoda yer aldım. O tip sitelerde ben hayatım boyunca herhangi bir bahis ya da kumar oynamadım. Ben orada misafirdim. Misafir olmam sebebiyle bozmadım. Anı olarak çekilen bir videoydu, yayınlanması adına çekilmemiştim."
3 YILA KADAR HAPSİ VE PARA CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR
İddianamede, şüpheli Mehmet Ali Erbil'in medya sektöründe tanınırlığı ve bilinirliği dikkate alındığında hiçbir menfaat temini olmaksızın, önceden tanımayıp aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete icabet etmesinin beklenemeyeceği öne sürüldü. Erbil'in Malta'ya giderek, konakladığı ve ağırlandığı dikkate alındığında bu durumun da menfaat kapsamında kaldığına vurgu yapıldı.
Soruşturma konusu videoda ortamın tehdit ve zorlamadan uzak, tamamen güvenli olduğu, tehdit ya da zorlama içeren bir ortamın bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, Erbil'in ifadesi doğru kabul edilse bile, bulunduğu ülkenin kolluk kuvvetlerine gerek olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliğini arayarak yardım isteme imkanı varken, bunu yapmadığı belirtildi. Erbil'in Türkiye'ye giriş yapmasından, savunmasının alındığı tarihe kadar herhangi bir adli müracaatının da bulunmadığı kaydedildi.
İddianamede, toplum tarafından bilinen, tanınan, filmleri, dizileri, televizyon programları ile toplumun her kesimine hitap eden Erbil'in yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek, toplumda bu durumu olağan ve sıradan hale getirdiği, bu şekilde de topluma zarar verdiği ileri sürüldü.
Savcılık, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
BAKAN YERLİKAYA: YASADIŞI BAHİSLE İLGİLİ 9 BİN 780 TUTUKLAMA YAPTIK
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Yasadışı bahisle ilgili 9 bin 780 tutuklama yaptık. Çalışmalarımız devam ediyoruz. 9 bin 874 internet sitesinin engellendiğini, erişme engellenen sosyal medya hesaplarının da 77 bin 970 olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.
ORTAÇ VE ERBİL İÇİN 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ!
İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.
Aralarında gözaltına alınanların ve tutuklanan 12 şüphelinin de bulunduğu 25 zanlı hakkındaki soruşturma ayrıca devam ediyor.
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