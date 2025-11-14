14 Kasım 2025, Cuma
CANLI | Türkiye şehitlerini uğurluyor! Yüreğimiz yandı

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 07:48 Güncelleme: 14.11.2025 07:59
Türkiye şehitlerini uğurluyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının 11 Kasım’da Gürcistan’da düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan 20 personel şehit oldu. Şehitlerimizin naaşları, 13 Kasım Perşembe akşamı Türkiye’ye getirildi. Kahramanlarımızın naaşları, sabah saatlerinde Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak tören alanına götürüldü. 20 şehidimiz, bugün son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderilecek.

Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçağı, 13 Kasım Perşembe akşamı Ankara'ya iniş yaptı. Şehitlerimizin cenazeleri, otopsi işlemleri için havalimanından alınarak polis konvoyu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurumun önünde toplanan çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla kahramanlarımızı karşıladı. Şehitlerimizin naaşları memleketlerine uğurlanacak.

AHaber CANLI YAYIN

Ahaber.com.tr dakika dakika gelişmeleri aktarıyor...

CANLI ANLATIM
06:29 14 Kasım 2025

ŞEHİTLER TÖREN ALANINA GÖTÜRÜLDÜ

Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin cenazeleri, işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak tören alanına götürüldü.

Şehit askerlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ve kimlik tespit işlemlerinin ardından Mürted Hava Üssü’nde düzenlenecek olan askeri tören alanına götürülmek üzere kurumdan çıkarıldı. Türk bayrağına sarılı tabutlar, konvoy eşliğinde yola çıkarıldı. Mürted Hava Üssü’nde yapılacak resmi törenin ardından şehitlerin cenazeleri, defnedilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine gönderilecek.

06:15 14 Kasım 2025

ADLİ TIPTAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.

Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşları, Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek askeri tören alanına götürülmek üzere yola çıktı.

Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek askeri törenin ardından, 3 şehidin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verilecek.

23:07 13 Kasım 2025

ADLİ TIP ÖNÜNDE ŞEHİTLERİMİZE BAYRAKLI KARŞILAMA

Düşen kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazesini taşıyan uçak, Mürted Askeri Havalimanı'na iniş yaptı.

Şehitlerin cenazesi otopsi için havalimanından alınarak polis konvoyu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli tıp kurumunun önünde çok sayıda vatandaş Türk bayraklarıyla şehitleri karşıladı.

İnceleme ve kimlik tespiti işlemlerinin ardından yarın düzenlenecek törenden sonra şehitlerin naaşı memleketlerine uğurlanacak.

21:44 13 Kasım 2025

ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARI ADLİ TIP'TA

Gürcistan'dan Türkiye'ye getirilen 20 askerimizin naaşları Adli Tıp Kurumu'na getirildi. ​

21:01 13 Kasım 2025

"20 ŞEHİDİMİZİN NAAŞI ADLİ TIP BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜLECEK"

 Gürcistan-Azerbaycan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin naaşı Ankara’ya getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimizin naaşlarını taşıyan A-400M uçağımız Mürted/Ankara’ya iniş yapmıştır. Şehitlerimizin aziz naaşları Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı'na (Keçiören) götürülecektir." ifadelerine yer verdi. 

20:03 13 Kasım 2025

ŞEHİTLERİMİZ ANKARA'DA!

Askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin naaşını taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı. 

18:36 13 Kasım 2025

20 ŞEHİDİMİZİ TAŞIYAN UÇAK TİFLİS'TEN HAVALANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Şehitlerimizin aziz naaşlarını getiren uçağımız Tiflis'ten kalkmıştır." denildi. 

