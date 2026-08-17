Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümü! Deprem şehitleri dualarla yad edildi | Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden tam 27 yıl geçmesine rağmen acılar ilk günkü gibi taze... 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde binlerce kişi hayatını kaybederken, felaketin sene-i devriyesinde deprem şehitleri dualarla yad edildi. Başkan Erdoğan depremin yıl dönümü mesajında felakette hayatını kaybedenleri rahmetle andı. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, felaketin merkezüssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki anma töreninden son durumu aktardı.
Türkiye, bundan 27 yıl önce 17 Ağustos 1999'da büyük bir felaketle sarsıldı. Saatler 03.02'yi gösterdiğinde Marmara Bölgesi, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremle adeta beşik gibi sallandı. Saniyeler süren sarsıntı, geride binlerce yıkılmış bina, enkaz altında kalan hayatlar ve tarifsiz bir acı bıraktı.
Yaşanan afette 17 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken, 23 binden fazla kişi ise yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen yakınlarını kaybedenler acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgularken, Gölcük'te depremin 27. yılında deprem şehitleri düzenlenen anma programlarıyla dualarla yad edildi.
AHABER.COM.TR 1999 DEPREMİNİN 27. YIL DÖNÜMÜNDE ANBEAN YAŞANANLARI AKTARDI
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MARMARA DEPREMİ MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.
Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
İLETİŞİM BAŞKANI DURAN HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı. Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."
KURTULMUŞ: GEÇEN YILLARA RAĞMEN UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."