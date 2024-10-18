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Son nefeste savaş! Sinvar suikastının perde arkası A Haber’de

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Ahmet Nazif Vural
Giriş: 18.10.2024 10:52 Güncelleme: 18.10.2024 10:54
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Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail’in düzenlediği saldırıda şehit edildi. Sinvar’ın son nefesinde bile mücadele etmesi drone düşürmeye çalışması İsrail’e karşı verilen mücadelenin kanıtı oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

Orta Doğu'da savaş artık ülke ülke sıçrayarak büyüyor. İsrail önce Gazze'de soykırım yaptı ardından Batı Şeria'da işgal girişimine soyundu. Burada masum sivilleri acımadan katleden İsrail kendi sapkın inançlarına göre haritalar çiziyor.

İsrail diğer bir yandan ise suikastlarla bölgede dengeleri değiştirmeye çalışıyor. Son olarak Hamas lideri Yahya Sinvar İsrail'in alçak saldırısında şehit düştü. Sinvar'ın son nefesinde bile mücadele etmesi Kassam Tugayları'na mesaj olarak algılandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

CANLI ANLATIM
10:40 18 Ekim 2024

SUİKAST LİSTESİNDEYDİ

Uluslararası ilişkiler uzmanı Mesut Hakkı Caşın: İsrail tarafı barışı istemeyen taraftır. Barışı müzakere edecek isim olan Haniye’yi Tahran’da şehit ettiler. Onun yerine gelen Sinvar’da suikast listesindeydi ve bunu bir marifetmiş gibi Mossad çeşitli propaganda vasıtalarıyla bunu gösterdi. Sinvar şehit edildi.

10:40 18 Ekim 2024

ALÇAKÇA BİR KATLİAM

Sinvar’ın yerini tespit eden ABD istihbaratıdır. Havadan droneler vasıtasıyla yeri bulunuyor ve bölgeye zırhlı araçlar sevk ediliyor. Sivil bir eve yapılan saldırı ve cadı avıdır. İsrail’in yapmış olduğu katliamlardan bir tanesidir. Bu yaşananlar bir savaş değil asimetrik ve alçakça bir katliamdır. Ne olursa olsun orada sivillerin yaşadığını biliyorlar ve yine de bombalıyorlar.

10:39 18 Ekim 2024

TANKLA SOPANIN MÜCADELESİ

80*20 KM’lik bir alanda bir şekilde Sinvar’ı bulmak çok büyük bir istihbarat başarısı değildir. Sinvar bir kahraman gibi öldü. Son anlarında bir savaşan elindeki sopayla drone düşürmeye çalışan bir şahsiyet. Bu sopa bu taş Netanyahu ve İsrail ordusuna atılan bir taştır. Tankla taşın ve sopanın mücadelesidir. Netanyahu bütün savaş uçlarını işliyor.

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