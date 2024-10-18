Son nefeste savaş! Sinvar suikastının perde arkası A Haber’de
Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail’in düzenlediği saldırıda şehit edildi. Sinvar’ın son nefesinde bile mücadele etmesi drone düşürmeye çalışması İsrail’e karşı verilen mücadelenin kanıtı oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Orta Doğu'da savaş artık ülke ülke sıçrayarak büyüyor. İsrail önce Gazze'de soykırım yaptı ardından Batı Şeria'da işgal girişimine soyundu. Burada masum sivilleri acımadan katleden İsrail kendi sapkın inançlarına göre haritalar çiziyor.
İsrail diğer bir yandan ise suikastlarla bölgede dengeleri değiştirmeye çalışıyor. Son olarak Hamas lideri Yahya Sinvar İsrail'in alçak saldırısında şehit düştü. Sinvar'ın son nefesinde bile mücadele etmesi Kassam Tugayları'na mesaj olarak algılandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
SUİKAST LİSTESİNDEYDİ
Uluslararası ilişkiler uzmanı Mesut Hakkı Caşın: İsrail tarafı barışı istemeyen taraftır. Barışı müzakere edecek isim olan Haniye’yi Tahran’da şehit ettiler. Onun yerine gelen Sinvar’da suikast listesindeydi ve bunu bir marifetmiş gibi Mossad çeşitli propaganda vasıtalarıyla bunu gösterdi. Sinvar şehit edildi.
ALÇAKÇA BİR KATLİAM
Sinvar’ın yerini tespit eden ABD istihbaratıdır. Havadan droneler vasıtasıyla yeri bulunuyor ve bölgeye zırhlı araçlar sevk ediliyor. Sivil bir eve yapılan saldırı ve cadı avıdır. İsrail’in yapmış olduğu katliamlardan bir tanesidir. Bu yaşananlar bir savaş değil asimetrik ve alçakça bir katliamdır. Ne olursa olsun orada sivillerin yaşadığını biliyorlar ve yine de bombalıyorlar.
TANKLA SOPANIN MÜCADELESİ
80*20 KM’lik bir alanda bir şekilde Sinvar’ı bulmak çok büyük bir istihbarat başarısı değildir. Sinvar bir kahraman gibi öldü. Son anlarında bir savaşan elindeki sopayla drone düşürmeye çalışan bir şahsiyet. Bu sopa bu taş Netanyahu ve İsrail ordusuna atılan bir taştır. Tankla taşın ve sopanın mücadelesidir. Netanyahu bütün savaş uçlarını işliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jennifer Lopez’in genç ve ışıltılı görünümünün arkasındaki sırlar: Diyet ve egzersiz rutinine dair her şey
- BİM 22 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı, avantajlı BİM aktüel ürünleri: Un, yağ, tuz, makarna ve sos çeşitleri…
- TSK’ya sağlık personeli ve öğretmen alınacak: Doktor, diş hekimi, eczacı ve beden eğitimi öğretmenleri
- Uzmanlar uyardı: Yüksek zekalı bireylerin karşılaştığı sorunlar
- Ekim ayı faiz kararı sonrası mevduat hesabı geldi! 90 bin TL'nin aylık getirisi...
- Gözü kapalı güvenebileceğiniz burçlar: Dürüstlükleri ve sadakatleri ile her zaman dikkat çekiyorlar
- Kuzey Anadolu fay hattı nerede? Türkiye fay hattı haritası
- Mide kanseri belirtileri nelerdir? Mide kanseri nerelerde ağrı yapar? Mide kanseri tedavisi ve korunma yolları
- IMEI kayıt ücreti ne kadar? 2025 IMEI ücreti kaç TL olacak? Yurt dışından telefon açtırma bedeli zamlanacak mı?
- KPSS 2024/2 memur alımı tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM KPSS merkezi atamalar ne zaman yapılacak?
- Optik test: Sadece şahin gibi gözleri olanlar tavşanı 10 saniyede buluyor!
- Beyni güçlendiriyor, hafızayı keskinleştiriyor: Cevizin sağlığa pek çok faydası bulunuyor