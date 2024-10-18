Son nefeste savaş! Sinvar suikastının perde arkası A Haber’de

10:40 18 Ekim 2024

Sinvar’ın yerini tespit eden ABD istihbaratıdır. Havadan droneler vasıtasıyla yeri bulunuyor ve bölgeye zırhlı araçlar sevk ediliyor. Sivil bir eve yapılan saldırı ve cadı avıdır. İsrail’in yapmış olduğu katliamlardan bir tanesidir. Bu yaşananlar bir savaş değil asimetrik ve alçakça bir katliamdır. Ne olursa olsun orada sivillerin yaşadığını biliyorlar ve yine de bombalıyorlar.