CANLI | Aksaray- Ankara kara yolunda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Soruşturma başlatıldı
Son dakika haberine göre Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüs devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıklarken, sürücü gözaltına alındı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaza anına ait videoyu paylaştı.
Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI
Yaralı yolcu Berna Duru yaşanan kazayı anlattı. Duru, "Balıkesir'den Kapadokya gezisi için geliyorduk. Yolda şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Bariyerlere çarparak otobüs yan yattı. Çok fazla yaralı vardı" dedi.
OTOBÜS BENİ SOLLADI'
Kazaya tanık olan başka bir sürücü Mehmet Tayiroğlu ise şunları söyledi: "Otobüs beni solladı. Solladıktan sonra otobüs sağa sola doğru gitmeye başladı. O ara şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Selektör yaptım, korna çaldım, benim aracım hızı 80 kilometreye sabit olduğu içinde yanına yetişemedim. Bariyerlere çarptı, sürüklenip devrildi."
Yolculardan Ramazan Durmuş da "Uyuyordum. Kemer de bağlıydı. Arabanın devrildiğini gördüm" dedi.
BİR KİŞİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Ölü sayısını 7 olarak açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya daha sonrası sosyal medya adresinden yeni bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, "Şükürler olsun 1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü. Hastamızın tedavisi ağır yaralı olarak yoğun bakımda devam ediyor. Dualarımız yaralılarımız için. Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3 'ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.
KAZA ANI KAMERADA
içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen kazada ölü sayısının 7'ye çıktığını, yaralı sayısının da 33 olduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aksaray merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Bakan Yerlikaya, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü de paylaştı. Görüntüde, otobüsün hızla ilerlerken kontrolden çıkarak devrildiği görüldü
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray-Ankara kara yolunda otobüsün devrildiği kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA!
Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hafif yaralanan sürücü Nurhan Hazer (55), tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu. Tunç paylaşımında "Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AKSARAY VALİSİ A HABER'DE!
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu A Haber canlı yayınında kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kumbuzoğlu, "Balıkesir Bandırma'dan Kapadokya'ya giden bir tur otobüsü Aksaray merkeze 24 kilometre uzakta Acıpinar mevkiinde kaza yaptı. Şu anda ilk belirlemelere göre 45 yolcu olduğunu tespit ettik. Bunlardan 6'sı hayatını kaybetti ve 3'ü ağır 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'nde bunların tedavisi devam ediyor. Birazdan da hastanelere gideceğim. Onları yerinde göreceğim. Tüm Aksaraylılarımıza vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.
KAZA NEDEN OLDU?
Kazanın neden olduğuyla ilgili olarak da Kumbuzoğlu "Çalışmalar bölgede de devam ediyor. Şu anda yol açıldı ve trafikte bir sıkıntı yok. Yaralılar da taşındı şu anda herhangi bir olumsuzluk yok." ifadelerini kullandı.
VALİDEN İLK AÇIKLAMA
Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.
Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jennifer Lopez’in genç ve ışıltılı görünümünün arkasındaki sırlar: Diyet ve egzersiz rutinine dair her şey
- BİM 22 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı, avantajlı BİM aktüel ürünleri: Un, yağ, tuz, makarna ve sos çeşitleri…
- TSK’ya sağlık personeli ve öğretmen alınacak: Doktor, diş hekimi, eczacı ve beden eğitimi öğretmenleri
- Uzmanlar uyardı: Yüksek zekalı bireylerin karşılaştığı sorunlar
- Ekim ayı faiz kararı sonrası mevduat hesabı geldi! 90 bin TL'nin aylık getirisi...
- Gözü kapalı güvenebileceğiniz burçlar: Dürüstlükleri ve sadakatleri ile her zaman dikkat çekiyorlar
- Kuzey Anadolu fay hattı nerede? Türkiye fay hattı haritası
- Mide kanseri belirtileri nelerdir? Mide kanseri nerelerde ağrı yapar? Mide kanseri tedavisi ve korunma yolları
- IMEI kayıt ücreti ne kadar? 2025 IMEI ücreti kaç TL olacak? Yurt dışından telefon açtırma bedeli zamlanacak mı?
- KPSS 2024/2 memur alımı tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM KPSS merkezi atamalar ne zaman yapılacak?
- Optik test: Sadece şahin gibi gözleri olanlar tavşanı 10 saniyede buluyor!
- Beyni güçlendiriyor, hafızayı keskinleştiriyor: Cevizin sağlığa pek çok faydası bulunuyor