CANLI | Aksaray- Ankara kara yolunda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Soruşturma başlatıldı

09:05 18 Ekim 2024

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu A Haber canlı yayınında kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kumbuzoğlu, "Balıkesir Bandırma'dan Kapadokya'ya giden bir tur otobüsü Aksaray merkeze 24 kilometre uzakta Acıpinar mevkiinde kaza yaptı. Şu anda ilk belirlemelere göre 45 yolcu olduğunu tespit ettik. Bunlardan 6'sı hayatını kaybetti ve 3'ü ağır 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'nde bunların tedavisi devam ediyor. Birazdan da hastanelere gideceğim. Onları yerinde göreceğim. Tüm Aksaraylılarımıza vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

KAZA NEDEN OLDU?

Kazanın neden olduğuyla ilgili olarak da Kumbuzoğlu "Çalışmalar bölgede de devam ediyor. Şu anda yol açıldı ve trafikte bir sıkıntı yok. Yaralılar da taşındı şu anda herhangi bir olumsuzluk yok." ifadelerini kullandı.