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CANLI | Aksaray- Ankara kara yolunda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Soruşturma başlatıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 07:52 Güncelleme: 18.10.2024 11:49
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Son dakika haberine göre Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüs devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 34 kişi de yaralandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıklarken, sürücü gözaltına alındı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaza anına ait videoyu paylaştı.

Aksaray'da otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR

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11:05 18 Ekim 2024

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yaralı yolcu Berna Duru yaşanan kazayı anlattı. Duru, "Balıkesir'den Kapadokya gezisi için geliyorduk. Yolda şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Bariyerlere çarparak otobüs yan yattı. Çok fazla yaralı vardı" dedi.

OTOBÜS BENİ SOLLADI'
Kazaya tanık olan başka bir sürücü Mehmet Tayiroğlu ise şunları söyledi: "Otobüs beni solladı. Solladıktan sonra otobüs sağa sola doğru gitmeye başladı. O ara şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Selektör yaptım, korna çaldım, benim aracım hızı 80 kilometreye sabit olduğu içinde yanına yetişemedim. Bariyerlere çarptı, sürüklenip devrildi."

Yolculardan Ramazan Durmuş da "Uyuyordum. Kemer de bağlıydı. Arabanın devrildiğini gördüm" dedi.

 

10:30 18 Ekim 2024

BİR KİŞİ HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Ölü sayısını 7 olarak açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya daha sonrası sosyal medya adresinden yeni bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, "Şükürler olsun 1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü. Hastamızın tedavisi ağır yaralı olarak yoğun bakımda devam ediyor. Dualarımız yaralılarımız için. Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3 'ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

10:26 18 Ekim 2024

KAZA ANI KAMERADA

içişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen kazada ölü sayısının 7'ye çıktığını, yaralı sayısının da 33 olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aksaray merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir. Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünü de paylaştı. Görüntüde, otobüsün hızla ilerlerken kontrolden çıkarak devrildiği görüldü

10:06 18 Ekim 2024

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray-Ankara kara yolunda otobüsün devrildiği kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

10:02 18 Ekim 2024

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA!

Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hafif yaralanan sürücü Nurhan Hazer (55), tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

09:29 18 Ekim 2024

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu. Tunç paylaşımında "Aksaray-Ankara karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

09:05 18 Ekim 2024

AKSARAY VALİSİ A HABER'DE!

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu A Haber canlı yayınında kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kumbuzoğlu, "Balıkesir Bandırma'dan Kapadokya'ya giden bir tur otobüsü Aksaray merkeze 24 kilometre uzakta Acıpinar mevkiinde kaza yaptı. Şu anda ilk belirlemelere göre 45 yolcu olduğunu tespit ettik. Bunlardan 6'sı hayatını kaybetti ve 3'ü ağır 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'nde bunların tedavisi devam ediyor. Birazdan da hastanelere gideceğim. Onları yerinde göreceğim. Tüm Aksaraylılarımıza vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

KAZA NEDEN OLDU?
Kazanın neden olduğuyla ilgili olarak da Kumbuzoğlu "Çalışmalar bölgede de devam ediyor. Şu anda yol açıldı ve trafikte bir sıkıntı yok. Yaralılar da taşındı şu anda herhangi bir olumsuzluk yok." ifadelerini kullandı.

08:54 18 Ekim 2024

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.

Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

07:54 18 Ekim 2024

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Aksaray'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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