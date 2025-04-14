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Narin Güran cinayetine ilişkin sanıklar hakim karşısında! Katili kim?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.04.2025 09:03 Güncelleme: 14.04.2025 09:39
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Narin cinayetinde sanıklar hakim karşısında

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 12 sanık ve 3 çocuk, bugün Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Sanıklar, "suçu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıl kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacak.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk bugün yargılanacak.

Merkez Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17), bugün Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada hakim karşısına çıkacak.

CANLI ANLATIM
09:06 14 Nisan 2025

İLK DETAYLAR A HABER'DE

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı. Yılmaz, “Narin Güran davasının ikinci duruşması bugün gerçekleşecek. Şu anda canlı olarak ekranlara taşıyoruz. 6 tutuklu sanık şu anda Diyarbakır Adliyesi’ne doğru götürülüyor.” ifadelerini kullandı.

TUTUKLU SANIKLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
09:05 14 Nisan 2025

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİLER

Diyarbakır’da Narin Güran cinayetine ilişkin 'Suçluyu kayırma' suçundan bugün 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak olan 3'ü çocuk 15 şüpheliden olan 6 tutuklu adliyeye sevk edildi.

 

ADLİYE’YE SEVK EDİLDİLER
08:45 14 Nisan 2025

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu, 3'ü çocuk, 15 sanık, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

15 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR
08:30 14 Nisan 2025

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

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