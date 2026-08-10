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Meclis’te tarihi oturum: 50 yıllık pranga kırılıyor! Terörsüz Türkiye yasasında nefesler tutuldu! Bahçeli yakından takip ediyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meclis’te tarihi oturum: 50 yıllık pranga kırılıyor! Terörsüz Türkiye yasasında nefesler tutuldu! Bahçeli yakından takip ediyor

“Terörsüz Türkiye” vizyonunun yasal zeminini kuracak tarihi teklif bugün TBMM Genel Kurulunun onayına sunuluyor. 367 milletvekilinin ortak imzasıyla Meclis'e gelen düzenlemenin, Yeni Parti'nin de katılımıyla üçte iki çoğunluk düzeyinde güçlü bir destekle kabul edilmesi öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı ile başlayan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" açıklamalarıyla şekillenen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" için tarihi noktaya gelindi. TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülmeye başlanan teklifin rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor.

AHABER.COM.TR TBMM'DEKİ TARİHİ OTURUMU ANBEAN TAKİP EDİYOR

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CANLI ANLATIM

15:22

"KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRMA HESAPLARINI ALT ÜST EDECEK"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bu coğrafyada haritalar silahla, sınırlar genelde acıyla çizildi. Şimdi ilk kez hukukla yazılan bir sayfa var. Altını önemle çizmeliyim ki bu sayfa Türkiye'de yazılırsa mürekkebi tüm bölgeye yeter." dedi. Bakırhan, TBMM Genel Kurulunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı. Meclis'in yeni bir tarihin önünü açması gerektiğini söyleyen Bakırhan, "Biliyoruz ki tarihe geçecek günler güçlü bir irade gerektirir. Bu irade bugün bu Meclis'te vardır." diye konuştu.

Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecinin "kardeşi kardeşe kırdırma hesaplarını alt üst edeceğini" belirterek, "Beraberliğimizi kaim kılacak, ortak geleceğimizi güçlendirecektir. Yarım asırlık çatışmalı süreç bu ülkenin her bir karışına büyük acılar yaşattı. Artık çatışma ve şiddet zemininden çıkma fırsatı önümüzde duruyor." ifadesini kullandı. Kanun teklifiyle beraberliğin ve geleceğin güçlendirileceği önemli bir adım atıldığını anlatan Bakırhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçteki "kurucu rolünün hakkını verdiklerini" dile getirdi. Bakırhan, Türk-Kürt kardeşliğinin önemini vurgulayarak, "Bu coğrafyada haritalar silahla, sınırlar genelde acıyla çizildi. Şimdi ilk kez hukukla yazılan bir sayfa var. Altını önemle çizmeliyim ki bu sayfa Türkiye'de yazılırsa mürekkebi tüm bölgeye yeter." şeklinde konuştu.

"ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE DEĞERLERİ ASLA MÜZAKERE KONUSU DEĞİL"

Kanun teklifinin ayrıcalık üretmediğini, çatışma çözümünün ilk adımı olduğunu ve "al-ver meselesi olmadığını" dile getiren Bakırhan, şöyle devam etti:

"Bu, tarihsel ilişkimizi düzeltme ve doğru bir buluşmayı gerçekleştirmenin adımıdır. Bu yasa ve süreç, taviz değildir, yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var, o da tüm Türkiye, 86 milyon yurttaşımızdır. Barış, bir müsabaka değildir. Halklar arasında tutulmuş bir skor tabelası olarak görülmemelidir. Bu kürsüden Türk kardeşlerime bütün açık yürekliliğimle seslenmek istiyorum: Bu süreçte sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacak. Aksine bu süreç Türkiye'yi büyüten ve refaha kavuşturacak bir süreçtir. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. 100 yıldır size 'bölüneceğiz' korkusu anlatıldı. Yine anlatılmaya devam ediyor. Oysa bu ülkeyi bölünmeye en çok yaklaştıran şey, çatışmanın ta kendisiydi. Kürtler ayrılmak isteseydi bu Meclis'in çatısı altında olmazdık arkadaşlarımızla birlikte. Biz buradayız. Çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır."

Bakırhan, ekim ayında Meclis'in istikametinin "demokratik entegrasyon, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü sağlayan yasal düzenlemeler" olması gerektiğini vurgulayarak, kanun teklifine verilecek her "evet" oyunun 86 milyonun geleceğine atılacak bir imza olduğunu belirtti. Yarın özgür düşüncenin ve eşit yaşamın şafağının attığı bir güne "merhaba" diyeceklerini söyleyen Bakırhan, "Bu kanun teklifinin altına düşülen imzalar, bir daha hiçbir zaman silahın konuşmadığı bir geleceğin ilk mührü olsun. Bu mühür bozulmasın. Bu barış kalıcı olsun, ortak ve eşit yaşamımız baki olsun." dedi.

14:13

SÜREÇ YASASI TEKLİFİ GENEL KURULDA

MHP'li Yıldız: "Terörsüz Türkiye huzur demektir. Bin yıllık kardeşliği yaşatacağız." dedi.

MHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FETİ YILDIZ: "BİN YILLIK KARDEŞLİĞİ YAŞATACAĞIZ"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, TBMM Genel Kurulunda, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrıdan itibaren yuvalara yeni ateşler düşmediğini belirten Yıldız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Terörsüz Türkiye'nin devlet politikası haline geldiğini vurguladı. Yıldız, süreçteki destekleri dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzere olduklarını ifade eden Yıldız, terörün toplumsal istikrarı derinden sarstığının altını çizdi.

Yıldız, TBMM'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasının da yeni bir kapıyı araladığını vurguladı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun uzlaşma iklimine ilişkin önemli görevler üstlendiğini aktaran Yıldız, komisyonun çalışmalarının ardından raporunu hazırladığını hatırlattı.

Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye, barış ve huzur, demokrasi ve hürriyet, kardeşlik demektir." ifadesini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ "

Terörsüz Türkiye sürecinin öngörülen bir plan dahilinde ilerleyeceğini dile getiren Yıldız, bin yıllık kardeşliğe ve ortak yaşama dönük tasarrufların MHP tarafından destekleneceğini bildirdi.

Yıldız, Terörsüz Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihe, ecdada, şehitlere sahip çıkmak, ortak geleceği kucaklamak, milli değerler etrafında birleşmek, milli birliği, milli kimliği ve milli devleti korumak, bin yıllık kardeşliği yaşatmak amacıyla Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız. Teklif, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Bazı arkadaşlarımız kanunun lafzını ve gerekçesini okumadan bunun af olduğunu iddia edecek kadar gerçekten uzağa düşmektedir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik önerilmemektedir, öngörülmemektedir. Bunun 'özel af' olduğunu iddiası var. Kovid izninde insanları 3-5 yıl dışarıya çıkardığımız kanun için de nitelikli çoğunluk ararsınız, bu duruma düşmeyi hiçbiriniz istemezseniz. Bir meseleyi anlatırken ya öğreneceksiniz ya da danışacaksınız. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Cumhur İttifakı'yla ihtilafı olanlardan görüş alırsanız açığa düşerseniz."

 

13:40

BAHÇELİ, BULDAN VE SANCAR İLE SELAMLAŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM kulisinde tokalaştı. DEM Parti'li Pervin Buldan, "Selam vermek istedik. Hayırlı olsun." dedi.

Ahaber
13:30

"EMPERYALİSTLERİN OYUNLARI YIRTILIP ATILACAK"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Emperyalistlerin oyunları bugün çıkarılacak kanunla yırtılıp atılacak." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilmesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletten aldığı yetki ve güçle hem bölgesel hem küresel krizlerde hem de ülkenin huzuru ve refahı için milletin yanında olduğunu belirtti.

Bugünün aynı zamanda Anafartalar Zaferi'nin de yıl dönümü olduğunu anımsatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün '10 Ağustos' dediğimizde Anafartalar Zaferi'nin 111. yılında Çanakkale destanını hatırlıyoruz. Orada Diyarbakırlı, Ağrılı, Karslı, İzmirli, Trabzonlu yiğitlerin nasıl omuz omuza vererek bu aziz millet için şehit olduklarını, bu aziz millet için bir Cumhuriyet, bir devlet kurduklarına şahit olduğumuz tarihi bir gündür. O yüzden başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün, işte 'Sevr'in yıl dönümüymüş ve bugüne getirmişiz'. Bugün bizim için anlamlı olan gün Çanakkale'de destan yazılan Anafartalar destanıdır, Çanakkale ruhudur."

Sevr'in emperyalistlerin bir projesi olduğuna işaret eden Gül, "Sykes-Picot ile özellikle bu meseleleri bölgede kaşımak, Türkiye'yi zayıflatmak üzere emperyalistlerin kurduğu bir oyundu. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis, emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da çıkaracağı kanunla paçavraya çevirecek, tarihin çöp tenekesine atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda daha sonra siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesine başlandı.

12:29

TARİHİ OTURUM BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'çerçeve yasa' teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'na geldi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE KRİTİK GÜN: GÖZLER MECLİS'TE
12:20

KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

Böylece Türkiye, yaklaşık 50 yıldır ekonomik ve sosyal açıdan ağır bedeller ödeten terör sorunundan kurtulacak. Ticaretten turizme, enerjiden yatırımlara kadar her alanda ortaya çıkacak atılım ve sosyal-toplumsal etkileriyle kazanan Türkiye olacak.

Adalet Komisyonunda aralıksız süren 17,5 saatlik görüşmelerin ardından kabul edilen çerçeve yasa teklifi, bugün hızla Meclis Genel Kurulu gündemine geliyor. Genel Kurulun tarihi oturumu saat 11.00'de başladı. Görüşmeleri, 1 Ekim 2024'te Meclisin açılış oturumunda DEM Partililerle tokalaşarak sürecin işaret fişeğini yakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de takip ediyor.

AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR, Yeni Yol ve bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklifin, TBMM Genel Kurulunda Yeni Parti'nin de destek vermesi halinde 400 civarında oyla kabul edilmesi bekleniyor.

 

Ahaber
12:11

TÜRKİYE'NİN 50 YILLIK PRANGASI KIRILIYOR

YÜKSELİŞE GEÇECEK

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte Türkiye, 50 yıllık prangalarını kıracak; ekonomiden savunmaya, turizmden uluslararası ilişkilere kadar her alanda yükselişe geçecek.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI: "BU, BİR DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

KAYNAKLAR YATIRIMA

Güvenlik riskinin azalmasıyla birlikte ekonomide yatırım ortamı güçlenecek ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özel sektör yatırımları ivme kazanacak. Terörle mücadeleye harcanan kaynaklar bundan böyle sanayi, tarım, enerji, lojistik, eğitim, sağlık ve altyapı alanlarına yönlendirilecek. AK Parti kurmaylarının belirttiği gibi, bugüne kadar terör için harcanan 2,3 trilyon dolar yatırımlara gitseydi 5 Türkiye inşa edilebilecekti.

ÇEKİM MERKEZİ

Yerli ve yabancı yatırımcıların cazibe merkezi haline gelecek Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa hattındaki ticaret koridorlarında daha etkin bir konuma gelecek. Orta Koridor ve Kalkınma Yolu gibi uluslararası ulaştırma projelerine daha çok katkı verebilecek. Petrol ve doğal gaz boru hatlarına yönelik güvenlik risklerinin azalmasıyla Türkiye, bölgesel enerji projelerinin çekim merkezlerinden biri haline gelecek.

TURİZM ŞAHLANACAK

Turizmde dünyanın en güçlü ülkeleriyle yarışan Türkiye, terörden arınmış görünümüyle daha güçlü bir turizm destinasyonu olacak. Kültür, doğa ve inanç turizmi potansiyeli yüksek olan Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır ve Mardin gibi yerlere ziyaretçi akını yaşanacak.

Ahaber
11:31

TEKLİF NE GETİRECEK?

KÜRESEL AKTÖR

Sabah'ın haberine göre, terör prangasından kurtulan istikrarlı görünümüyle Türkiye, bölgesel aktör olmaktan çıkıp uluslararası krizlere çözüm üreten "küresel aktör" olmaya hızla ilerleyecek. Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması gibi değişik bölgesel ittifak ve diyalog mekanizmaları geliştirebilecek.

Türkiye'nin savunma sanayisi, yeni barış ortamıyla ihracat odaklı yeni projeler geliştirerek kapasitesini artırabilecek.

TEKLİF NE GETİRECEK?

Teklife göre ise PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

Kanun hükümleri, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen "7 Şubat 2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları" kapsayacak.

Ahaber
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