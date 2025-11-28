Karadeniz'de 2 gemiye sabotaj mı? KAIROS’tan sonra VIRAT gemisinde patlama | Vali Aktaş A Haber'de
Karadeniz açıklarında seyir halindeki KAIROS adlı tanker gemisinde patlama meydana geldi. Bu gelişme sıcaklığını korurken, bir diğer patlama haberi de VIRAT gemisinden geldi. Her iki gemide yaşanan patlamaların ardından KAIROS’tan yapılan yardım çağrısına A Haber ulaştı. Mürettebatın durumunun iyi olduğu aktarılırken, A Haber ekranlarına bağlanan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, tüm olasılıkların titizlikle araştırıldığını belirtti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları…
Karadeniz açıklarında seyir halindeki KAIROS ve VIRAT gemilerinde yangın çıktı.
İŞTE EKİPLERİN GEMİYE ULAŞMA ANLARI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama meydana gelen gemiye ilişkin ekiplerin olay yerine ulaşma anlarını paylaştı.
İşte o anlar:
BAKAN URALOĞLU'NDAN KAIROS VE VIRAT İSİMLİ GEMİLERDEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KAIROS gemisinde bulunan 25 kişilik mürettebatın kurtarıldığını, VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ekiplerin olaya müdahale ettiğini bildirdi.
Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde yaşanan patlamalar sonrasında, çalışmaların ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin olay yerine ivedilikle sevk edildiğini ifade etti.
Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır. VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."
ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU A HABER'DE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber ekranlarına bağlanarak olaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirten Uraloğlu, mürettebatın titiz bir çalışmayla sağ salim gemiden çıkarıldığını ve personelin eksiksiz şekilde sağlık ekiplerine teslim edildiğini vurguladı.
İşte Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırlar:
“Kıyı Emniyetine ait 2 kurtarma gemisi ve dünyanın en büyük kurtarma gemisi Nene Hatun bölgede. Gemi yanmaya devam ediyor. Personelimiz söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Tanker boş olmasına rağmen patlamalar devam ediyor.
Patlama nedeni olarak ilk tespit dış etken
ikinci gemideki personellerimizin durumu iyi. Personel Cide'ye götürülecek"
"GEMİNİN BATMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, A Haber’e bağlanarak yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, “Tüm ekiplerimiz çok başarılı bir çalışma gerçekleştirerek 25 mürettebatımızı kurtardı. Gemideki yangın sürüyor. Patlama veya saldırı ihtimali dahil tüm olasılıklar titizlikle araştırılıyor.” dedi.
Öte yandan Vali Aktaş, dolaşan “geminin battığı” iddialarını yalanlayarak, geminin batmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.
Vali Aktaş'ın açıklamaları şöyle:
"25 MÜRETTEBAT BURNU BİLE KANAMADAN KURTARILDI"
Sınırlarımızda olmadığı için herhangi bir resmi bilgimiz yok, ama CAYROUS bizim kefken açıklarımızda. Şu anda, an itibarıyla, biraz önce mürettebat Sahil Güvenlik ekiplerimizle Kıyı Emniyet Müdürlüğümüzün römorkörleriyle 25 mürettebat, sağ salim gemiden, ki gemide büyük bir yangın var ve devam ediyor. Arkadaşlarımızın çok özverili ve başarılı çalışmalarıyla kurtarıldı. Bu çok kıymetli bir çalışma. Hem Kıyı Emniyeti'ndeki arkadaşlarımıza hem Sahil Güvenlik'teki arkadaşlarımıza bu anlamda da teşekkür ediyoruz. 25 kişiyi gemiden sağ salim aldılar, 30 millik açıktan getirdiler. Şu anda tüm mürettebata sağlık ekiplerimiz (daha önce konuşlandırmıştık, burada onları bekliyorlardı) müdahale ediyorlar. Durumları iyi, kontrol amaçlı müdahale ediyorlar. Bu anlamda arkadaşlarımız dediğim gibi çok kıymetli bir iş başardılar. 25 kişinin burnu kanamadan gemiden çıkmalarını sağladılar.
BÜYÜK KURTARMA GEMİSİ BÖLGEDE
Yani dediğim gibi o biraz daha tam açıklamalarla netleştirelim. Şu an vereceğim bilgi yarım olabilir. Konuştuk. Kaptanla da mürettebatla da konuştuk. Onların kendilerine göre söyledikleri, yangının sebebiyle ilgili şeyler var, gerekçeler var. Onlar biraz daha resmi olarak da araştırıldığında. Şu anda Kıyı Emniyetimizin Nene Hatun römorkörüyle, römorkör 12, yangına müdahale için vardılar olay yerine. Sahil Güvenliğimizin de büyük kurtarma gemisi bölgede. Yangını söndürüyorlar. Çalışmalar da devam edecek. Onlardan sonra daha net ve sağlıklı bilgi vermek mümkün.
"KAIROS GEMİSİNİN BATMA İHTİMALİ YOK"
Biz bu gemideki 25 mürettebatın kurtarılmasına odaklanmıştık. Arkadaşlarımız onu çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdi ve getirdi. Burada sağlık ekibimizi ki onlar da 2-3 saat önceden geldi, burada konuşlandılar, bekliyorlardı tedbirli bir şekilde. Ulaştırdılar. AFAD'ımız, Sahil Güvenliğimiz, Kıyı Emniyetimiz, Büyükşehir Belediyemizin kurtarma ekipleri, Sağlık Müdürlüğümüz, UMKE ekiplerimiz, Çevre Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüzün Pasaport Şubesi, Jandarma Komutanlığımızın ekipleri, hepsi olayın oluş anından itibaren hızlı bir şekilde teyakkuza geçip, Liman Başkanlığımızın da koordinesinde vaziyet aldılar ve dediğim gibi o insanların sağ salimen kurtarılıp limana ulaşmaları sağlandı.
Gemi batık değil. Ben kaptan, bizim kurtarma römorkörünün kaptanıyla da konuştum. Batmasıyla ilgili çok olası yani şeyde tehlikeli bir şey olmayabileceğini de söylüyor ama yangın büyük görüntüyle devam ediyor. Ama batmayabilir diyor, büyük bir ihtimalle. Ben bizim römorkör kaptanından aldığım bilgi o şekilde.
"KAIROS GEMİSİ HİNDİSTAN'DAN RUSYA'YA GİDİYORDU"
Evet, yok diyor arkadaşımız ama yangın görüntüleri çok büyük bir yangın, devam ediyor. Şu anda Kıyı Emniyetimizin iki römorkörü an itibarıyla müdahalede bulundu. Sahil Güvenliğimizin de büyük römorkörü orada, kurtarma römorkörü. Ondan sonra, onların müdahalesiyle inşallah kısa sürede yangın da söndürülmüş olur. Efendim, VIRAT'la ilgili, sorumluluk sahamızın dışında dediniz ama aldığınız bir bilgi varsa nereden gelip nereye gittiğine yönelik bir bilgi ulaştı mı size? VIRAT'la ilgili yani dediğim gibi bizde şey olmadığı için hiç o konuyla ilgilenmedim. Bizim buradaki olan Hindistan'dan Rusya'ya gidiyor. Diğerinin de Rus gemisi olduğunu biliyorum, Liman Başkanımız da yanımızda ama olayın teferruatıyla ilgili hani buraya odaklandığımız için onunla ilgili sağlıklı bilgi verecek durumda değilim.
"PERSONELLERİN DURUMU İYİ"
Patlamanın ardından bölgeye giden Kocaeli Valisi İlhamı Aktaş, yaptığı açıklamada, patlamanın mayına çarpma ihtimali üzerinde araştırmaların sürdüğünü belirtti.
Karadeniz'de Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemi yangını için bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekiplerini yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları sonrasında gemideki 25 kişi tahliye edildi. Gemiden alınan 25 kişi kıyı emniyeti gemisi ile ile karaya çıkarıldı.
"YANGIN TEHLİKESİ ALTINDAKİ 25 MÜRETTEBAT, EKİPLERİMİZİN HIZLI VE İVEDİ ÇALIŞMASIYLA SAĞ OLARAK KURTARILDI"
Bölgeye giderek mürettebattan bilgi alan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Saat 17.00 sularında, bugün hareket halinde olan bir gemide, sebebi henüz netleşmemiş yangın meydana geldi. Yangının çıktığı gemi, Kandıra ilçemize bağlı Kefken Sahili'nin 28 mil açığında bulunuyordu. Olay duyulur duyulmaz Ulaştırma Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızlı şekilde müdahalede bulundu. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte hareket eden Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkörler gemiye yanaştı. İlk amaç mürettebatı kurtarmaktı. Yangın tehlikesi altındaki 25 mürettebat, ekiplerimizin hızlı ve ivedi çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldı. Şu anda Kefken Limanı’na ulaşmış durumdalar. Olay duyulduğu anda bölgeye yönlendirilen ambulans ekiplerimiz, mürettebatın ilk müdahalelerini yapıyor ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor" dedi.
"YANGIN HALA SÜRÜYOR"
Hem mürettebattan hem geminin kaptanından hem de kurtarma ekiplerinden herhangi bir yaralanmalarının olmadığını aktaran Vali Aktaş, "Genel durumları iyi, ayaktalar. İlk tedavilerinin ardından tedbiren Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk edilip tekrar kontrolden geçirilecekler. Olay duyulur duyulmaz hem karada hem denizde yapılması gereken bütün işlemler ivedilikle yerine getirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürümüzle yaptığımız telefon görüşmesinde, yangının hala sürdüğü; büyük kurtarma gemimiz Nene Hatun ile bir römorkörün yangına müdahale etmek üzere bölgede olduğu bilgisi verilmiştir. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmemiştir. Bilgi kesinleştikçe açıklama yapılacaktır. Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, jandarma, sağlık ekipleri, UMKE, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi dahil tüm kurumlarımız görevlerinin başındadır. Büyük bir yangın. 25 kişiyi sağ salim kurtaran arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
SADECE A HABER'DE: 25 PERSONEL KANDIRA’DA
Karadeniz açıklarında meydana gelen patlamanın ardından gemiden kurtarılan 25 mürettebat, sahilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.Mürettebatın sağlık ekiplerine teslim edildiği o anlar ilk kez A Haber tarafından görüntülendi.
"20 PERSONELİN DURUMU İYİ"
Denizcilik Genel Müdürlüğü VIRAT gemisine ilişin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir."
GEMİDEN YARDIM ÇAĞRISI A HABER'DE
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Rusya'nın Novorossiysk Limanı’na seyreden bir tanker gemisinde yangın çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemideki 25 mürettebatın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ise mürettebatın tahliye edildiğini duyurdu. İsabet alan gemiden yapılan yardım çağrısına ilişkin o anlar A Haber’de.
İşte o anlar:
"20 PERSONELİN DURUMU İYİ"
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz açıklarında isabet aldığını bildiren VIRAT isimli tankerdeki 20 personelin durumunun iyi olduğunu, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirildiğini açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
YANAN GEMİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında yabancı menşeli gemide çıkan yangına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Ayrıca gemideki 25 kişi tahliye edildi.
KAIROS'UN ARDINDAN VIRAT'TA PATLAMA
Denizcilik Genel Müdürlüğü, KAIROS isimli tankerin ardından VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:
"VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir."
"25 MÜRETTEBAT GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaşanan patlamanın ardından bakanlığa ait ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de patlama ve yangın ihbarı alınan, 25 kişilik mürettebata sahip 274 metre uzunluğundaki KAIROS adlı tanker için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye botları, KURTARMA-12 römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi hızla bölgeye yönlendirildi. Gemideki 25 personel, KEGM-10 botu tarafından denizden sağlıklı şekilde tahliye edildi."
DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: "GEMİDEKİ 25 PERSONELİN DURUMU İYİ"
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında, Rusya'nın Novorski limanına seyreden ve dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınan KAIROS tankerindeki 25 personelin durumunun iyi olduğunu, denizcilerin tahliyesi için kurtarma unsurlarının sevk edildiğini açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'nın Novorski limanına seyreden KAIROS tankerinde çıkan yangınla alakalı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
GEMİ HER AN BATABİLİR
İngiliz Reuters, Denizcilik acentesi Tribeca'nın geminin bir mayına çarpmış olabileceğini ve batma tehlikesi altında olabileceğini belirten raporların bulunduğunu, kurtarma römorkörleri ve sahil güvenlik ekiplerinin yardım için gönderildiğini belirttiğine dikkat çekti.
CAN KAYBI VAR MI?
Patlamanın ardından A Haber ekranlarına bağlanan muhabirimiz Ahmet Erdem son gelişmeleri aktardı.
Muhabirimiz Erdem'in açıklamaları şöyle:
"Bugün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Kefken açıklarında Rusya'nın Novorossisk Limanı'na doğru akaryakıt taşıyan Gambiya bayraklı "Kairos" isimli gemi, bir büyük bir patlamayla akşam saatlerinde dediğimiz gibi suya batmıştı. Yaklaşık Kefken açıklarında 28 mil uzaklıkta bu büyük bir patlamayla birlikte gemi batmıştı. Tabii ki patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, UMKE ekipleri sevk edilmişti ve bu konuyla ilgili de Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada açıklama geldi. "Kairos" isimli bu gemide yaklaşık 25 personel vardı ve personellerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu gemideki 25 personelin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Tabii ki akşam saat 15.30 sıralarında büyük bir patlamayla Rusya'nın Novorossisk Limanı'na akaryakıt taşıyordu gemi. Büyük bir patlama meydana gelmişti. Tabii ki şu anda patlamanın nedeni henüz belli değil. Bunlar yapılan incelemeler sonrasında belli olacak. Tabii ki şu anda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. 25 personel vardı gemide. Personellerin durumunun da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bölgedeki kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii ki geminin neden battığına göre bu incelemeler de bilirkişi heyetleri tarafından incelenmeye devam ediyor. Yaklaşık Kefken açıklarında, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kefken açıklarına 28 mil uzaklıkta batmıştı gemi.
Dediğimiz gibi aslında şu anda çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Yakın zamanda yine tekrar bir yayınla sizlere de umuyoruz ki çalışmaları da göstereceğiz. Tabii ki iddialar vardı, geminin neden battığına dair bir mayına çarptığı iddiası var. Tabii ki bunlar incelenen raporların ardından netleşecek diyelim ve sözü şimdilik stüdyoya bırakalım."
İLK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE
Geminin patlamadan önce boğazdan geçtiği ilk görüntüleri paylaşıldı.
DENİZCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir" denildi.
VALİLİK AÇIKLADI: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLİYOR
Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deterjan değil, dolum şekli önemli! Bulaşık makinesi temizliğinin sırrı: Meğer kaşıklar…
- Evrim Akın’dan duygusal çıkış! Asena Keskinci’ye verdiği cevap gündem oldu: “İyilikten başka…”
- Taşacak Bu Deniz’in Sevcan’ı Hande Nur Tekin kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Sadece C vitamini değil! Portakal suyunun hiç bilinmeyen etkisi: Her gün içerseniz…
- Formula 1 yarış takvimi: 2025 Katar GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Böbrekleri temizleyen 5 doğal içecek! Detoks etkisiyle toksinleri atıyor
- Aile Bakanlığından promosyon müjdesi! Ödeme tarihi ve tutarı açıklandı
- Altın haftayı nasıl kapatacak? 2026 yılının şampiyonu olacak
- Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine farklı zam tablosu
- Türkiye genelinde yağış: O saatlere dikkat! Meteorolojiden 8 il için sarı ve turuncu kod
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?