Karadeniz'de 2 gemiye sabotaj mı? KAIROS’tan sonra VIRAT gemisinde patlama | Vali Aktaş A Haber'de

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, A Haber’e bağlanarak yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, “Tüm ekiplerimiz çok başarılı bir çalışma gerçekleştirerek 25 mürettebatımızı kurtardı. Gemideki yangın sürüyor. Patlama veya saldırı ihtimali dahil tüm olasılıklar titizlikle araştırılıyor.” dedi.

Öte yandan Vali Aktaş, dolaşan “geminin battığı” iddialarını yalanlayarak, geminin batmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.



Vali Aktaş'ın açıklamaları şöyle:

"25 MÜRETTEBAT BURNU BİLE KANAMADAN KURTARILDI"

Sınırlarımızda olmadığı için herhangi bir resmi bilgimiz yok, ama CAYROUS bizim kefken açıklarımızda. Şu anda, an itibarıyla, biraz önce mürettebat Sahil Güvenlik ekiplerimizle Kıyı Emniyet Müdürlüğümüzün römorkörleriyle 25 mürettebat, sağ salim gemiden, ki gemide büyük bir yangın var ve devam ediyor. Arkadaşlarımızın çok özverili ve başarılı çalışmalarıyla kurtarıldı. Bu çok kıymetli bir çalışma. Hem Kıyı Emniyeti'ndeki arkadaşlarımıza hem Sahil Güvenlik'teki arkadaşlarımıza bu anlamda da teşekkür ediyoruz. 25 kişiyi gemiden sağ salim aldılar, 30 millik açıktan getirdiler. Şu anda tüm mürettebata sağlık ekiplerimiz (daha önce konuşlandırmıştık, burada onları bekliyorlardı) müdahale ediyorlar. Durumları iyi, kontrol amaçlı müdahale ediyorlar. Bu anlamda arkadaşlarımız dediğim gibi çok kıymetli bir iş başardılar. 25 kişinin burnu kanamadan gemiden çıkmalarını sağladılar.

BÜYÜK KURTARMA GEMİSİ BÖLGEDE

Yani dediğim gibi o biraz daha tam açıklamalarla netleştirelim. Şu an vereceğim bilgi yarım olabilir. Konuştuk. Kaptanla da mürettebatla da konuştuk. Onların kendilerine göre söyledikleri, yangının sebebiyle ilgili şeyler var, gerekçeler var. Onlar biraz daha resmi olarak da araştırıldığında. Şu anda Kıyı Emniyetimizin Nene Hatun römorkörüyle, römorkör 12, yangına müdahale için vardılar olay yerine. Sahil Güvenliğimizin de büyük kurtarma gemisi bölgede. Yangını söndürüyorlar. Çalışmalar da devam edecek. Onlardan sonra daha net ve sağlıklı bilgi vermek mümkün.

"KAIROS GEMİSİNİN BATMA İHTİMALİ YOK"

Biz bu gemideki 25 mürettebatın kurtarılmasına odaklanmıştık. Arkadaşlarımız onu çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdi ve getirdi. Burada sağlık ekibimizi ki onlar da 2-3 saat önceden geldi, burada konuşlandılar, bekliyorlardı tedbirli bir şekilde. Ulaştırdılar. AFAD'ımız, Sahil Güvenliğimiz, Kıyı Emniyetimiz, Büyükşehir Belediyemizin kurtarma ekipleri, Sağlık Müdürlüğümüz, UMKE ekiplerimiz, Çevre Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüzün Pasaport Şubesi, Jandarma Komutanlığımızın ekipleri, hepsi olayın oluş anından itibaren hızlı bir şekilde teyakkuza geçip, Liman Başkanlığımızın da koordinesinde vaziyet aldılar ve dediğim gibi o insanların sağ salimen kurtarılıp limana ulaşmaları sağlandı.

Gemi batık değil. Ben kaptan, bizim kurtarma römorkörünün kaptanıyla da konuştum. Batmasıyla ilgili çok olası yani şeyde tehlikeli bir şey olmayabileceğini de söylüyor ama yangın büyük görüntüyle devam ediyor. Ama batmayabilir diyor, büyük bir ihtimalle. Ben bizim römorkör kaptanından aldığım bilgi o şekilde.

"KAIROS GEMİSİ HİNDİSTAN'DAN RUSYA'YA GİDİYORDU"

Evet, yok diyor arkadaşımız ama yangın görüntüleri çok büyük bir yangın, devam ediyor. Şu anda Kıyı Emniyetimizin iki römorkörü an itibarıyla müdahalede bulundu. Sahil Güvenliğimizin de büyük römorkörü orada, kurtarma römorkörü. Ondan sonra, onların müdahalesiyle inşallah kısa sürede yangın da söndürülmüş olur. Efendim, VIRAT'la ilgili, sorumluluk sahamızın dışında dediniz ama aldığınız bir bilgi varsa nereden gelip nereye gittiğine yönelik bir bilgi ulaştı mı size? VIRAT'la ilgili yani dediğim gibi bizde şey olmadığı için hiç o konuyla ilgilenmedim. Bizim buradaki olan Hindistan'dan Rusya'ya gidiyor. Diğerinin de Rus gemisi olduğunu biliyorum, Liman Başkanımız da yanımızda ama olayın teferruatıyla ilgili hani buraya odaklandığımız için onunla ilgili sağlıklı bilgi verecek durumda değilim.