İmralı'nın mesajının şifreleri ne? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

Sürecin kronolojik önemine vurgu yapan Melik Yiğitel, "27 Şubat’ta çağrı yapıldı, 12 Mayıs’ta PKK kongresini toplayarak oy birliğiyle fesih kararı aldı ve 11 Temmuz’da silahlar yakıldı. Bu üç tarih çok önemli; bunları kavrayamazsak meseleyi anlayamayız. 1978'de kurulan PKK, tarihinde ilk kez feshediliyor. Silahlı dönem artık kapandı ve anlamsızlaştı." ifadelerini kullandı. Bu sürecin geçmişteki ateşkeslerden çok farklı olduğunu belirten Yiğitel, "Öcalan'ın silah artık tümüyle anlamsız, demokratik siyasete evrilen bir süreç var demesi tarihi bir kırılma noktasıdır." sözleriyle aktardı.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİR TARİH YAZIYOR"

Siyasi iradenin kararlılığına değinen Melik Yiğitel, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli birlikte bir tarih yazıyorlar. 50 yıllık terör kamburundan Türkiye artık kurtuluyor. Bazen tarih yazılırken şahit olanlar bunun farkına varamazlar, ancak sonradan bunun ne kadar büyük bir devrim olduğu anlaşılacak." şeklinde konuştu. Yiğitel, çözümün "öz hakiki, yerli ve milli" bir iradeyle gerçekleştiğini vurguladı.

SABOTAJ VE PROVOKASYON UYARISI

Süreci baltalamak isteyen dış ve iç aktörlere karşı uyarıda bulunan Yiğitel, "Dışarıdan birilerinin buraya burnunu sokmasına ya da ameliyat yapmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. İşi sabote etmeye, kafa bulanıklığı yaratmaya dönük hamlelere karşı uyanık olmalıyız. Kimileri çıkıp 'ülke federasyona gidiyor' gibi asılsız cümleler kuruyor; ne Öcalan'ın açıklamasında ne de PKK'nın fesih kararında böyle bir şey yok." dedi. Bu tür iddiaların iyi niyetli olmadığını belirten Yiğitel, "Bu altın bir fırsattır ve bu fırsatı tepme lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

"YARALARI SEVGİYLE VE KARDEŞLİKLE SARACAĞIZ"

Toplumsal barışın önemine dikkat çeken gazeteci Yiğitel, "Biz artık negatif süreçten pozitif inşa sürecine geçtik. Hakkari'deki, Mardin'deki insanı mutlu ederken Trabzon'daki, Çorum'daki insanı mutsuz etmeyeceğiz. Bir şehit annesini incitmeyeceğiz. Birbirimize dokunarak, sevgiyle ve ortak bir akılla kendimizi tedavi edeceğiz. Bu vatan hepimizin, gidecek başka yerimiz yok." sözleriyle kardeşlik vurgusu yaptı.

MECLİS ÇATISI ALTINDA ORTAK AKIL

Sürecin hukuki ve siyasi zeminini değerlendiren Melik Yiğitel, "Meclis bünyesinde kurulan komisyonda AK Parti, MHP, DEM, CHP, Saadet ve diğer partilerin bir masa etrafında toplanması, halkın iradesinin %98 oranında temsil edildiği bir yerdir. İhtiyaç duyulduğu takdirde yasal düzenlemeler, yönetmelikler bu ortak akılla hayata geçirilecektir. Mesele iletişimi sabote etmemektir." diyerek demokratik siyasetin altını çizdi.