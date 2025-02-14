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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Almanya'da diplomasi trafiği! ABD'ye net mesaj: Filistin sorunu çözülmeli

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.02.2025 19:10 Güncelleme: 15.02.2025 16:07
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Bakan Fidan’dan Almanya’da diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile ilk kez yüz yüze görüştü. Kritik görüşmede Suriye’deki durum, Gazze’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşındaki konular değerlendirildi. İşte Bakan Fidan'ın Münih marjında gerçekleştirdiği diplomasi trafiği...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 61. Münih Güvenlik Konferansı marjındaki temasları sürüyor.

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14:51 15 Şubat 2025

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RADEV İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan temasları kapsamında, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan bu kapsamda, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI RADEV İLE GÖRÜŞTÜ
14:26 15 Şubat 2025

ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞI İLE BİR ARADA!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla gittiği Almanya'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞI İLE BİR ARADA!
14:19 15 Şubat 2025

BAKAN FİDAN KOSOVA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşme gerçekleştirdi.

BAKAN FİDAN KOSOVA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
22:16 14 Şubat 2025

FİNLANDİYA İLE RUSYA-UKRAYNA VE SURİYE DİPLOMASİSİ!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Valtonen ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Görüşmede, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Suriye konusu da gündeme geldi.

FİNLANDİYA İLE RUSYA-UKRAYNA VE SURİYE DİPLOMASİSİ!
21:34 14 Şubat 2025

BAKAN FİDAN FRANSIZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Barrot, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye'deki durum değerlendirildi ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Mevkidaşına, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları bağlamında ele alınmaması gerektiğini, karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.

BAKAN FİDAN FRANSIZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
20:16 14 Şubat 2025

AVUSTURYA GEÇİCİ BAŞBAKANI VE MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan, konferans marjında Avusturya’nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile bir araya gelmişti.

AVUSTURYA GEÇİCİ BAŞBAKANI VE MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
19:26 14 Şubat 2025

ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE TEMAS!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Fidan, konferans marjında Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile görüştü.

Bakan Fidan, Münih temasları çerçevesinde erken saatlerde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmişti.

 

ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE TEMAS!
19:24 14 Şubat 2025

BAKAN FİDAN ABD'Lİ MEVKİDAŞI RUBIO İLE ARADA!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Rubio, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.

BAKAN FİDAN ABD’Lİ MEVKİDAŞI RUBIO İLE ARADA!
18:31 14 Şubat 2025

BAKAN FİDAN ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Bearbock, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler ve Suriye'deki güvenlik durumu değerlendirildi, transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.

BAKAN FİDAN ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

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