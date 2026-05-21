CHP’de “mutlak butlan” depremi! A Haber’de çarpıcı analiz: Delege iradesi menfaatlerle sakatlandı

Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarındaki tonun önceki eleştirilerden çok daha sert olduğuna dikkat çekti. Oruç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun özellikle “arınma” kelimesini seçmesinin tesadüf olmadığını belirterek, “’Arınma’ kelimesi çok güçlü bir kelimeydi. Dün hakikaten çok dikkat çekiciydi, çok çarpıcıydı demek doğrudur” ifadelerini kullandı.

Oruç, Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar CHP yönetimine yönelik eleştirilerini farklı tonlarda sürdürdüğünü ancak ilk kez bu kadar sert ve net konuştuğunu belirterek, “Bu kadar ağır, bu kadar radikal ve bu kadar kesin konuşmamıştı” sözleriyle dikkat çekti.

CHP KULİSLERİNDE “AKTİF ROL” İDDİASI

Siyasi kulislerin hareketlendiğini belirten Oruç, Kılıçdaroğlu’nun artık pasif bir eleştirmen rolünde kalmayacağının sinyalini verdiğini ifade etti. Gazeteci Oruç, “Bundan sonrasında pasif bir eleştiri noktasında kalmayacağını, biraz daha aktif bir role soyunacağını bize hissettirdi” şeklinde konuştu.

CHP’de özellikle kurultay tartışmaları üzerinden büyüyen kriz hattının yeniden alevlendiğine işaret eden değerlendirmelerde, olağanüstü kurultayın da dava dosyasına dahil edilmesinin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Programda, 2023 ve 2025 kurultaylarının istinaf dosyasında birleştirildiği de hatırlatıldı.

“DELEGE İRADESİ SAKATLANDI” İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Programda en dikkat çeken başlıklardan biri de gerekçeli kararda yer aldığı belirtilen ifadeler oldu. Yayında, “Delege iradesinin çeşitli menfaatler gerekçesiyle sakatlandığı, bunun parti içi demokrasi, eşitlik ve kamu düzenine aykırı olduğu kanaatiyle” ifadesinin altı özellikle çizildi.

Bu ifadelerin CHP açısından yalnızca siyasi değil, aynı zamanda hukuki anlamda da çok ağır sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesi yapıldı. Oruç, gerekçeli kararın detaylarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak devam eden ceza davasına da dikkat çekti.

CHP’DE “DEĞİŞİM” TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in başını çektiği “değişim” hareketine de değinen Oruç, sürecin başlangıçta reform ve yenilenme söylemleriyle yürüdüğünü ancak bugün gelinen noktanın tartışmalı olduğunu söyledi. Oruç, “Değişimin bu tarz illegal diyebileceğimiz teşviklerle yapılıyor olması insanın canını sıkacak nitelikte” ifadelerini kullandı.

“NELER DÖNMÜŞ NELER!”

Yayında, CHP kurultayına ilişkin süreçte ortaya atılan iddiaların yalnızca siyasi rakipler tarafından değil, CHP’ye yakın isimler tarafından da dillendirildiği vurgulandı. Oruç, “CHP’li bildiğimiz gazeteciler bile ‘Neler dönmüş neler!’ diyerek bunu söylüyorlardı” sözleriyle parti içindeki rahatsızlığa işaret etti.

“TELEFON, YEMEK KARTI, PARA…” İDDİALARI GÜNDEMDE

Kurultay sürecine ilişkin ortaya atılan iddiaların toplumda ciddi rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Oruç, “Telefon vermelerden yemek kartı dağıtmaya, parayla alakalı pek çok farklı şeyden bahsediliyor” diyerek dikkat çeken kulis bilgilerini aktardı.

Süreçte yaşananların yalnızca CHP seçmenini değil tüm Türkiye’yi rahatsız ettiğini belirten Oruç, “Çok ciddi, insanı da rahatsız eden iddialarda bulunuldu” sözleriyle krizin boyutuna dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDE “SEÇİM ÇALINDI” ÖFKESİ

CHP içerisindeki kırılmanın giderek derinleştiğini söyleyen Oruç, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin uzun süredir büyük bir öfke taşıdığını ifade etti. Oruç, “Kemal Kılıçdaroğlu cephesi emeklerinin çalındığını düşünüyorlar, seçimin çalındığını düşünüyorlar. Doğru kelime çalma, hiç kıvırmaya da gerek yok” şeklinde konuştu.

Bu nedenle “arınma” çağrısının doğrudan mevcut yönetime yönelik çok sert bir mesaj taşıdığını belirten Oruç, “O ‘arınma’ kelimesi doğrudan muhatabının kirlendiğini, yozlaştığını ve temizlenmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

CHP’Yİ 90 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ BEKLİYOR

Programda en dikkat çeken değerlendirmelerden biri de önümüzdeki sürece ilişkin oldu. Oruç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu belirtirken, “90 gün içerisinde CHP’yi karışık, karmaşık günler bekliyor” dedi.

CHP’de mahkemenin vereceği olası kararın ardından nasıl bir siyasi depremin yaşanacağı merak edilirken, parti içinde yeni bir liderlik savaşının fitilinin ateşlenmiş olabileceği yorumları Ankara kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.