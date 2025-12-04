CANLI | Adliyede film gibi soygun! Nasıl fark edildi? Rutin dışı denetim ayrıntısı
Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda tarihi bir soygun yaşandı. Adliyede hizmetli olarak çalışan Erdal Timurtaş, market arabasıyla emanetten çaldığı 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle ortadan kayboldu. Eşi ve çocuklarını alarak İngiltere'ye kaçtığı öğrenilen Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Öte yandan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan soygunun zamanlamasına dikkat çekerken bu tarihin seçilmesinin arkasındaki nedenleri anlattı. Öte yandan vurgun sonrası gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan hizmetli Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı.
BİR KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Başsavcılığın emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan adliye memuru K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
SOYGUNUN ZAMANLAMASI MANİDAR: SEVKİYAT TARİHLERİNE DİKKAT!
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soygunun zamanlamasına dikkat çekerek, "3 Kasım ve 18 Kasım tarihleri arasında adliyede bir silah sevkiyatı yapılıyordu. Her gün 100-150 silah devlete kazandırılmak üzere başka birimlere gönderiliyordu. Soygun tam da bu hareketliliğin yaşandığı 13 Kasım tarihinde, saat 07.40 sularında gerçekleşti. Soyguncu, bu yoğunluğu fırsat bilerek harekete geçti" dedi.
KUSURSUZ PLAN: 15 OCAK’A KADAR GİZLEYECEKLERDİ
Mercan, soygunun arkasındaki planın detaylarını şöyle anlattı:
"Soygunu 13 Kasım'da yaptılar çünkü bir sonraki olağan denetimin 15 Ocak'ta yapılacağını biliyorlardı. Eğer savcı şüphelenip olağanüstü bir denetim yapmasaydı, hırsızlık o tarihe kadar fark edilmeyecek, kamera kayıtları silinecek ve izler tamamen kaybolacaktı. Savcının dikkati, bu kusursuz kaçış planını bozdu."
SAVCI HAKKINDAKİ İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI
Sosyal medyada dolaşan "Sorumlu savcı hakkında soruşturma başlatıldı" iddialarını da yalanlayan Mercan, "HSK'nın adliyede rutin bir denetimi var ancak bunun soygunla veya sorumlu savcıyla bir ilgisi yok. Savcı hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor" bilgisini verdi.
2 KİŞİ FİRARDA, KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışına kaçtığı tespit edilen asıl fail Erdal T. ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Mercan, "Gözaltındaki şüpheli adliyeye sevk edilecek. Diğer iki firarinin yakalanması için de uluslararası süreç başlatıldı" dedi.
"OĞLUMU MAŞA OLARAK KULLANDILAR"
Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş, oğlunun suçsuz olduğunu söyleyerek, "Oğlum adliyeye temizlik görevlisi olarak girdi, personeldi. Bu adliyenin memuru, polisi, savcısı, başsavcısı araştırsın; temizlik görevlisiydi. Bu anahtar onda ne arıyor. Oğlumu kim harcadı, kim başını yaktı. Bunu kendi başına yapabilecek birisi değil. Kim yaptı bunu, temize çıkarın. Bizim haberimiz yoktu, polis kapımıza gelince öğrendik. Bunu iki çocukla gönderdiler, işsiz güçsüz. Orada ne yapacak, ne edecek. Bunu başını yaktılar, maşa olarak kullandılar. Temizlik görevlisi, bu çöpü atarken bunu çekiyorlar.
Yüz kilo eşyayı siz kaç seferde taşıyabileceksiniz. Bize 'tatildeyim' dedi. İngiltere'ye gittiğini sizden öğrendik. Kredi ile ev almıştı, kendisine göre arabası da vardı. Maddi sıkıntısı yoktu. Oğlumu maşa olarak kullandılar. Kime sorarsanız sorun sigara içmez, alkol kullanmaz. Benim oğlumu kim kullandıysa, bu işi kim yaptırdıysa Allah belasını versin. Anahtar temizlik görevlisine verilir mi? Birisi onu yönlendirdi, maşası olarak kullandı. Bunu işsiz güçsüz oralara gönderdiler, yarında bırakacaklar. Bende şikayetçiyim, oğlumun başını yaktılar. Kasanın anahtarını niye veriyorlar" dedi. Oğluna da seslenen Türkan Timurtaş, "Sana bunu kim yaptırdıysa ortaya çıkart, seni harcadılar" dedi.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Talep Adalet Bakanlığı’na iletildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı. Şüphelinin parayı nasıl ve nerede kullandığına dair herhangi bir açıkklama yapılmazken, gözaltında olan diğer şüpheli Kemal D.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
EMANET ODASINDA ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ
Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı’nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.’de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.’de hem de Erdal T.’te vardı.
Erdal T.’nin adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim’de yapıldı. Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir oprasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.
"ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN"
Hırsızlık şüphelisi Erdal T.’nin 2021'de sürekli işçi kadrosuyla Büyükçekmece Adliyesi’nde göreve başladığı öğrenildi. Çevresinde sakin ve sessiz biri olarak bilinen şüphelinin, olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.
147 MİLYON LİRALIK ALTINLARIN KAYNAĞI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Bunun üzerine Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı. Emanet büroda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca şüphelilerin ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliği kararına istinaeden arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelenmesi devam ederken, şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtları da istendi. Gözaltındaki Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.
EŞİ VE ÇOCUKLARINI ALIP YURT DIŞINA KAÇTI
Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi.
SOYGUN NASIL YAŞANDI?
Soygun Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda hizmetli olarak çalışan Erdal Timurtaş'ınuzun süredir işe gelmediği tespit edildi.
KASAYI BOŞALTMIŞ
Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu ortaya çıktı.
