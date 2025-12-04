CANLI | Adliyede film gibi soygun! Nasıl fark edildi? Rutin dışı denetim ayrıntısı

16:12 04 Aralık 2025

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soygunun zamanlamasına dikkat çekerek, "3 Kasım ve 18 Kasım tarihleri arasında adliyede bir silah sevkiyatı yapılıyordu. Her gün 100-150 silah devlete kazandırılmak üzere başka birimlere gönderiliyordu. Soygun tam da bu hareketliliğin yaşandığı 13 Kasım tarihinde, saat 07.40 sularında gerçekleşti. Soyguncu, bu yoğunluğu fırsat bilerek harekete geçti" dedi.

KUSURSUZ PLAN: 15 OCAK’A KADAR GİZLEYECEKLERDİ

Mercan, soygunun arkasındaki planın detaylarını şöyle anlattı:

"Soygunu 13 Kasım'da yaptılar çünkü bir sonraki olağan denetimin 15 Ocak'ta yapılacağını biliyorlardı. Eğer savcı şüphelenip olağanüstü bir denetim yapmasaydı, hırsızlık o tarihe kadar fark edilmeyecek, kamera kayıtları silinecek ve izler tamamen kaybolacaktı. Savcının dikkati, bu kusursuz kaçış planını bozdu."

SAVCI HAKKINDAKİ İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Sosyal medyada dolaşan "Sorumlu savcı hakkında soruşturma başlatıldı" iddialarını da yalanlayan Mercan, "HSK'nın adliyede rutin bir denetimi var ancak bunun soygunla veya sorumlu savcıyla bir ilgisi yok. Savcı hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor" bilgisini verdi.

2 KİŞİ FİRARDA, KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışına kaçtığı tespit edilen asıl fail Erdal T. ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Mercan, "Gözaltındaki şüpheli adliyeye sevk edilecek. Diğer iki firarinin yakalanması için de uluslararası süreç başlatıldı" dedi.