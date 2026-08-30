CANLI Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan çıkarması! Dünya liderleriyle buluşacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kritik diplomasi trafiğine ilişkin detayları paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan’ın zirvede hitap edeceğini ve dünya liderleriyle çok sayıda ikili temasta bulunacağını açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor.
Türkiye'nin çok yönlü ve aktif dış politikası doğrultusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel diplomasinin önemli duraklarından biri olan Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Kırgızistan'a gitti.
CANLI ANLATIM
BAŞKAN ERDOĞAN, DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile konakladığı otelden Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninin düzenlendiği Bişkek Arena Stadyumu'na hareket etti.
Erdoğan çifti, stadyumda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova tarafından karşılandı.
Bir süre ayaküstü sohbet eden Erdoğan ve Caparov çifti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan, daha sonra törene katılan liderlerle Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını izledi.
Erdoğan çifti, tören geçişinde, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı.
BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV VE MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek zirve marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Üç liderin ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı görüşmeden samimi görüntüler de kameralara yansıdı.
BAŞBAKAN KASIMALIYEV KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.
Başkan Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı.