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CANLI Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan çıkarması! Dünya liderleriyle buluşacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Başkan Erdoğan’dan Kırgızistan çıkarması! Dünya liderleriyle buluşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kritik diplomasi trafiğine ilişkin detayları paylaşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan’ın zirvede hitap edeceğini ve dünya liderleriyle çok sayıda ikili temasta bulunacağını açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin çok yönlü ve aktif dış politikası doğrultusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, küresel diplomasinin önemli duraklarından biri olan Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Kırgızistan'a gitti.

CANLI ANLATIM

19:36

BAŞKAN ERDOĞAN, DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile konakladığı otelden Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninin düzenlendiği Bişkek Arena Stadyumu'na hareket etti.

Erdoğan çifti, stadyumda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova tarafından karşılandı.

Bir süre ayaküstü sohbet eden Erdoğan ve Caparov çifti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, daha sonra törene katılan liderlerle Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını izledi.

Erdoğan çifti, tören geçişinde, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı.

Ahaber
19:30

BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV VE MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temaslarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek zirve marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Üç liderin ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığı görüşmeden samimi görüntüler de kameralara yansıdı.

Ahaber
13:30

BAŞBAKAN KASIMALIYEV KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞANGHAY ZİRVESİ İÇİN KIRGIZİSTAN'DA

Başkan Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı.

Ahaber
10:15

LİDERLERLE İKİLİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan, Bişkek ziyareti kapsamında zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

10:11

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ NEDİR?

ŞİÖ'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, örgüt, bugün 36 milyon kilometrekarelik bir alanı ve 3,4 milyardan fazla nüfusu kapsayan 10 üye devleti bir araya getiriyor.

Küresel ekonomideki ağırlığı her geçen gün artan örgüt, dünya GSYH'sinin yaklaşık dörtte birini ve uluslararası ticaretin yüzde 15'inden fazlasını temsil ediyor.

ŞİÖ'nün temelleri, 15 Haziran 2001'de Şanghay'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderlerinin katılımıyla atıldı.

Başlangıçta 6 üye ile yola çıkan örgüt, 2017'de Hindistan ve Pakistan'ın, 2023'te İran'ın ve 2024'te ise Belarus'un katılımıyla büyük bir aileye dönüştü.

Örgüt, karşılıklı güveni, dostluğu ve iyi komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi, yeni tehditlere birlikte karşı koymayı, çeşitli alanlarda etkili ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmeyi ve ekonomik büyümeyi, sosyal ve kültürel kalkınmayı teşvik etmeyi öncelikli hedefleri arasında bulunduruyor.

ŞİÖ bünyesinde Afganistan ve Moğolistan "gözlemci" statüsünde yer alıyor.

Aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de bulunduğu Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Kamboçya, Katar, Kuveyt, Laos, Maldivler, Myanmar, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Sri Lanka'dan oluşan 15 ülke ise "diyalog ortağı" olarak örgütle stratejik bağlarını sürdürüyor.

10:10

KRİTİK BAŞLIKLAR LİDERLERİN MASASINDA

Kırgızistan'ın dönem başkanlığında Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi ve ŞİÖ Artı Zirvesi, başkent Bişkek'te düzenlenecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi ve ŞİÖ Artı Zirvesi, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Bişkek'te düzenlenecek zirveye, üye ve gözlemci ülkelerin yanı sıra davetli devletlerin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılım sağlayacak.

Bu etkinliklere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Vietnam Devlet Başkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ve Mısır Başbakan Yardımcısı Hüseyin İsa katılacak.

Toplantılarda uluslararası örgütleri temsilen ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov da hazır bulunacak.

ŞİÖ zirvesinde liderler, uluslararası ve bölgesel güncel meselelerin yanı sıra siyasi, ticari, ekonomik, ulaştırma, lojistik, dijital, çevresel, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi ile örgütün geleceğine yönelik öncelikli adımları ele alacak.

Zirve kapsamında ŞİÖ'nün 25. yıl dönümünü simgeleyen "Bişkek Deklarasyonu" imzalanacak.

Ayrıca çok yönlü işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan kurumsal belgeler, kararlar ve bir dizi tematik bildiri devlet başkanlarının onayına sunulacak.

"ŞİÖ Artı" formatındaki oturumlarda ise BM'nin uluslararası hukuktaki merkezi koordinasyon rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi ve karşılıklı yarar sağlayan bölgesel işbirliğinin genişletilmesi konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

Kırgızistan, ŞİÖ dönem başkanlığının temasını "ŞİÖ'nün 25 Yılı: Sürdürülebilir Barış, Kalkınma ve Refah İçin Birlikte" olarak belirlemişti.

ŞİÖ bünyesinde tam üye statüsünde olmayan Türkiye, 2012'de örgüte "diyalog ortağı" olarak katılmıştı.

10:00

ORTA KORİDOR VE ENERJİ GÜVENLİĞİ DE GÜNDEMDE

Zirvede ulaştırma koridorları ve Orta Koridor'un yanı sıra enerji güvenliği konularının da ele alınması bekleniyor.

09:00

ANKARA'DAN HAREKET ETTİ

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan TC-TUR uçağı, saat 09.00'da Ankara Havalimanı'ndan Bişkek'e hareket etti.

Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki ziyareti kapsamında Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak. Başkan Erdoğan'ın 1 Eylül'de genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek zirve oturumuna hitap etmesi ve liderlerle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

 

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