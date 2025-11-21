CANLI | Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Güney Afrika’da! Aile fotoğrafına katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi. Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafına katılırken detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg'da düzenlenecek 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Güney Afrika Cumhuriyeti'ne iniş yaptı. Peki, gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal Güney Afrika'dan aktardı.
PEŞ PEŞE DİPLOMASİ!
Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında; Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’da oluşan gayriresmî istişare ve eş güdüm platformu MIKTA’nın liderleriyle bir araya geldi.
KANADA BAŞBAKANI CARNEY'İ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Kanada Başbakanı Carney ile görüştü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.
DİPLOMASİ RÜZGARI!
Başkan G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki temasları kapsamında, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile bir araya geldi.
G20'DE AİLE FOTOĞRAFI!
Zirvenin ana teması olan "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" çerçevesinde bir araya gelen liderler, Expo Centre Nasrec’te kurulan özel platformda aile fotoğrafı için buluştu. Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çekimde diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte yer aldı.
Zirve alanında gerçekleştirilen törende liderler tek tek karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da salona girişinde yoğun ilgi gördü. Erdoğan, oturumların olduğu salonda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile bir süre sohbet etti. Ardından Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile samimi bir şekilde selamlaştı.
Başkan Erdoğan daha sonra aile fotoğrafı çekimi için diğer liderlerle birlikte platformdaki yerini aldı.
Erdoğan’ın yanında Japonya Başbakanı Takaichi Sanae yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN G20 LİDERLER ZİRVESİ'NDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.
Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.
G20 LİDERLER ZİRVESİ PROGRAMININ DETAYLARI BELLİ OLDU
Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin oturum başlıkları ve program akışı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede liderler iki gün boyunca kapsamlı oturumlarda bir araya gelecek.
İLK GÜN: "KAPSAYICI BÜYÜME VE KÜRESEL DİRENÇLİLİK" BAŞLIKLARI
Zirvenin ilk günü olan 22 Kasım Cumartesi, liderler 2 ayrı oturumda buluşacak. Yerel saat ile 15.00-18.00 saatlerinde yapılacak 1. Oturumda "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme" teması altında ekonomilerin inşası, ticaretin rolü, kalkınmanın finansmanı ve borç yükü konuları ele alınacak. Saat 18.15-19.30 arasındaki 2. oturumda ise "Dirençli Bir Dünya - G20'nin Katkısı" başlığıyla afet riskinin azaltılması, iklim değişikliği, adil enerji dönüşümü ve gıda sistemleri değerlendirilecek. Günün sonunda liderler Liderler Akşam Yemeğinde bir araya gelecek.
İKİNCİ GÜN: ADİL GELECEK VE YAPAY ZEKA
23 Kasım Pazar günü düzenlenecek 3. oturum, saat 10.00-13.00 arasında yapılacak. Oturumun başlığı "Herkes İçin Adil ve Makul Bir Gelecek" olurken, kritik mineraller, insana yaraşır iş ve yapay zeka gibi geleceğe yön veren konu başlıkları masada olacak. Zirve, ardından gerçekleştirilecek "Kapanış Oturumu ve Dönem Başkanlığı Devir-Teslim Töreni" ile sona erecek.
TRUMP VE PUTİN ZİRVEDE YER ALMAYACAK
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın G20'de olmaması gerektiğini savunarak zirveye katılmayacağını duyurmuştu. Washington'dan hiçbir üst düzey yetkili de Johannesburg'a gelmeyecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna savaşı nedeniyle zirvede yer almayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA'DA
Başkan Erdoğan, Güney Afrika’daki G20 liderler zirvesi için Johannesburg’a iniş yaptı.
Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı. Bal'ın açıklamaları şöyle: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 'Tur' uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut Su ve Esenlik Bakanı, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Karaman Yıldırımgeçli ve diğer ilgililer karşıladı. Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'la Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gelmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Johannesburg Expo Center'da düzenlenen zirve marjında yarın iki ayrı oturuma katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve liderler onuruna verilen akşam yemeğine de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı oldukça yoğun. Özellikle de önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'DEKİ ZULMÜ HAYKIRACAK
Başkan Erdoğan'ın Gazze'deki insani krize dikkat çekmesi bekleniyor. Gazze'deki kıtlık riskine işaret etmesi ve insani yardımların acil ve kesintisiz bir şekilde bölgeye ulaştırılması için dünya liderlerine çağrıda bulunulması bekleniyor. Yine dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa imkanları dahilinde aslında yardıma koşmayı görev bilen bir geleneğin temsilcisi olduğunu da hatırlatması bekleniyor. Gazze başta olmak üzere Ortadoğu, Afrika ve Asya'daki çatışmalarla hayatları altüst olan sivillerin de kaderleriyle baş başa bırakılmaması gerektiğinin altını çizecek. Türkiye gıda güvenliği konusunda da aktif rol oynayan bir ülke ve Karadeniz tahıl koridoru girişimiyle kıtlık riskini azaltmaya katkıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dakikalar içerisinde de konaklayacağı otele gelmesini bekliyoruz.
BAŞKAN ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA'YA GİTTİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitti.
GÜNEY AFRİKA’DA KRİTİK GÖRÜŞME!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg’da düzenlenecek olan G20 Zirvesi’ne katılacak.
A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ziyarete ilgin son bilgileri paylaştı. İşte Hacıalioğlu’nun açıklamalarından derlenenler:
Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre sonra burada olacak ve kendisi Güney Afrika'ya gidiyor. Güney Afrika'nın iki başkenti var Cape Town ve Johannesburg. Başkan Erdoğan Johannesburg'a gidiyor. Çünkü G20 Liderler Zirvesi var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20'ye katılacak. 22 ve 23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen oturumlarda hem hitaplarına şahitlik edeceğiz hem de tabii ki ülke liderleriyle yapacağı görüşmeler oldukça önemli olacak.
Güney Afrika G20'ye ev sahipliği yapıyor, oldukça önemli. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu soykırıma ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açan ülkelerden bir tanesiydi ve bu kapsamda da oldukça etkin ülkelerden bir tanesi. Tabii ki G20 Liderler Zirvesi aslında birçok konu başlığını ele alacak. Geçtiğimiz günlerde bu hususta İletişim Başkanı Burhanettin Duran da paylaşımını gerçekleştirmişti. Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik ana teması altında icra edilecek bir zirveden söz etmekteyiz.
TRUMP VE PUTIN KATILMAYACAK!
Tabii ki buraya katılacak liderlerle yapılacak görüşmeler de oldukça önemli olacak. Putin ve Trump katılmıyor, bunu belirtmekte fayda var. Özellikle Trump'ın Güney Afrika'ya ilişkin bazı eleştirileri vardı. Putin de tabii ki şu an için farklı bir gündem üzerinden ilerliyor. Bu programa katılmıyorlar, zirveye katılmıyorlar. Ancak tabii ki birçok ülke liderinin orada olması ve yapılacak temaslarla birlikte aslında ülkeler arası ilişkiler ve G20'nin ortaya koyacağı vizyonu daha net bir şekilde göreceğiz.
Başkan Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılanacak. Tabii ki buradaki yapılacak görüşmeler oldukça önemli. İsrail'in Gazze'deki katliamları ve soykırımları diyoruz.
Başkan Erdoğan'ın kurmayları, kabineden önemli isimlerin de yine bu ziyarette ve zirvede olması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN VERECEĞİ MESAJLAR ÖNEMLİ
İfade ettiğimiz gibi Uluslararası Adalet Divanı'na sunulan en güçlü soykırım davası olarak görülüyor İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin Güney Afrika'nın başlatmış olduğu süreç ve Türkiye de tabii ki bu sürece dahil oldu. Özellikle Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli olacak tabii ki bu hususta; İsrail'in Gazze'deki katliam ve soykırımlarına ilişkin, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden kalkındırılması açısından oldukça önemli olacak.
Yine Çin Devlet Başkanı'nın zirveye katılması beklenmiyor onu da belirtelim ancak üst düzey bir temsil gerçekleşecek zirvede. Tabii ki burada yapılacak görüşmelerle birlikte öte yandan yoksul ülkelere finansman sağlanması hususunun da enine boyuna görüşülerek ele alınması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN HAVALİMANINDA
BAŞKAN ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA YOLCUSU
Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa başta olmak üzere G20 Liderleri ile uluslararası kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek.
Gündemde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak.
Başkan Erdoğan, 'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana teması altında icra edilecek.
Zirve'de çeşitli oturumlar sırasında konuşmalar da yapacak.
