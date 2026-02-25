CANLI | Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu | 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgedeki son durumu aktardı:

"Olay Balıkesir İvrindi-Balya üçgeni arasındaki bir lokasyonda, İzmir-İstanbul otoyolunun hemen kenarında meydana geldi. Tabii ki kazanın meydana geldiği yer otoyol olduğu için güvenlik tedbirleri açısından, aynı zamanda uçağın parçalarının çevreye yayılması nedeniyle güvenlik önlemleri alınması gerektiği için ilk etapta kapatıldı ve bölgeye çok sayıda ekibin ulaşması için tek yol da orası olduğu için de yol güvenli şekilde tutulması gerekiyordu.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı da açıklama yaptı Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla. Kazanın 00:56 sularında sinyalin kesilmesi ve iz kesilmesiyle anlaşıldığı belirtildi ve maalesef bir F-16 pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı. Görev uçuşunun Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ndeki Filo Komutanlığı'ndan kalkan bir uçağın kaza kırıma uğradığı ve uçağın bir görev uçuşu esnasında düştüğü belirtildi.

OTOYOL ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI

Havanın yağışlı olduğunu söyleyebiliriz. Zor şartlar altında bölgede araştırmalar yapılıyor. Tabii uçak infilak etti mi yoksa teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma mı uğradı sorusuna cevap yapılacak olan teknik incelemelerden sonra açıklanacak. Şu anda bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri ile birlikte araştırma çalışmaları çok yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Otoyolun hem sağ tarafı hem sol tarafında araştırmalar yapılıyor çünkü uçak düştüğü için çevreye çok sayıda parçasının da fırladığı anlaşılıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi gelmedi bölgeden, herhangi bir araca da isabet edip etmediği ile ilgili olumsuz bir bilgi şu ana kadar yok, onu belirtelim.

PİLOTUN KİMLİK BİLGİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Henüz kazanın sebebi açıklanmamasıyla birlikte şehit olan pilotumuzun da henüz daha kimliği açıklanmış değil. Lokasyon olarak tekrarlamak gerekirse Balıkesir-Çanakkale arasında, Savaştepe otoyoluna yakın bir nokta; İvrindi, Balya, Balıkesir, Gökçeyazı arasında bir lokasyonda ve otoyolun hemen yakınında düşerek parçalandığını söyleyebiliriz. Tabii ki tekrar belirtelim, yağmurun yağması nedeniyle bölgede çok zor şartlarda, zor coğrafi şartlarda görevler yapılıyor. Hem Sağlık Bakanlığı hem Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte Balıkesir Valisi koordinesinde bölgede çok sayıda ekip var."