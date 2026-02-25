CANLI | Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu | 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığına bağlı F-16 uçağı görev uçuşu sırasında düştü. Saat 00.50 sıralarında yaşanan kazada 1 pilot şehit oldu. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu A Haber'de kazaya ilişkin açıklamalarda bulunarak "Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığına bağlı F-16 uçağı görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. F-16 uçağı şuan otobanın kenarında bulunuyor. Bizde şuan kazanın yaşandığı noktadayız. Henüz F-16 uçağımızın düşme nedeni bilinmiyor." ifadelerini kullandı. Savunma Bakanlığı uçağın telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiğini belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bölgeye 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
BAKAN IŞIKHAN: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Balıkesir'de yürek yakan kazaya ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakan Işıkhan; "Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.
BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından kazaya ilişkin başsavcı başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı kaza yerine gitmek için yola çıktığını belirtti
Bakan Gürlek; "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir.
Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgedeki son durumu aktardı:
"Olay Balıkesir İvrindi-Balya üçgeni arasındaki bir lokasyonda, İzmir-İstanbul otoyolunun hemen kenarında meydana geldi. Tabii ki kazanın meydana geldiği yer otoyol olduğu için güvenlik tedbirleri açısından, aynı zamanda uçağın parçalarının çevreye yayılması nedeniyle güvenlik önlemleri alınması gerektiği için ilk etapta kapatıldı ve bölgeye çok sayıda ekibin ulaşması için tek yol da orası olduğu için de yol güvenli şekilde tutulması gerekiyordu.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı da açıklama yaptı Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla. Kazanın 00:56 sularında sinyalin kesilmesi ve iz kesilmesiyle anlaşıldığı belirtildi ve maalesef bir F-16 pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı. Görev uçuşunun Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ndeki Filo Komutanlığı'ndan kalkan bir uçağın kaza kırıma uğradığı ve uçağın bir görev uçuşu esnasında düştüğü belirtildi.
OTOYOL ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI
Havanın yağışlı olduğunu söyleyebiliriz. Zor şartlar altında bölgede araştırmalar yapılıyor. Tabii uçak infilak etti mi yoksa teknik bir arıza nedeniyle kaza kırıma mı uğradı sorusuna cevap yapılacak olan teknik incelemelerden sonra açıklanacak. Şu anda bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri ile birlikte araştırma çalışmaları çok yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Otoyolun hem sağ tarafı hem sol tarafında araştırmalar yapılıyor çünkü uçak düştüğü için çevreye çok sayıda parçasının da fırladığı anlaşılıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi gelmedi bölgeden, herhangi bir araca da isabet edip etmediği ile ilgili olumsuz bir bilgi şu ana kadar yok, onu belirtelim.
PİLOTUN KİMLİK BİLGİSİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Henüz kazanın sebebi açıklanmamasıyla birlikte şehit olan pilotumuzun da henüz daha kimliği açıklanmış değil. Lokasyon olarak tekrarlamak gerekirse Balıkesir-Çanakkale arasında, Savaştepe otoyoluna yakın bir nokta; İvrindi, Balya, Balıkesir, Gökçeyazı arasında bir lokasyonda ve otoyolun hemen yakınında düşerek parçalandığını söyleyebiliriz. Tabii ki tekrar belirtelim, yağmurun yağması nedeniyle bölgede çok zor şartlarda, zor coğrafi şartlarda görevler yapılıyor. Hem Sağlık Bakanlığı hem Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte Balıkesir Valisi koordinesinde bölgede çok sayıda ekip var."