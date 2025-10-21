Başkan Erdoğan'ın Körfez turu sona erdi! Çok sayıda ülkeyle anlaşma imzalandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman olmak üzere 3 günlük Körfez turuna çıktı. Başkan Erdoğan program kapsamında Kuveyt'in ardından ikinci durak olan Katar ziyareti sonrası Umman'a geçti. Gerçekleşen temaslarda ana gündem maddesi Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası sürecinde ortaya koyacağı katkılar oldu. Çok sayıda anlaşmanın imzalandığı ziyaret tamamlanırken Başkan Erdoğan Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 gün süren Körfez turu sona erdi. Başkan Erdoğan program kapsamında Kuveyt ziyaretinin ardından ikinci durak Katar'a oradan ise son durak Umman'a geçti.
İŞTE ANBEAN YAŞANANLAR...
BAŞKAN ERDOĞAN YURDA DÖNÜYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'taki resmi temaslarını tamamlamasının ardından "TRK" uçağı ile Türkiye'ye hareket etti.
Erdoğan'ı, Özel Sultanlık Havaalanı'ndan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı temsilen kardeşi Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Seyyid Shihab bin Tarık Al Said ile Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Umman'dan ayrıldı.
TÜRKİYE İLE UMMAN MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ORTAK PROJELER GELİŞTİRECEK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Umman arasında madencilik alanında imzalanan mutabakat zaptının, maden arama ve üretiminde yeni fırsatlar oluşturacağını ve ortak yatırımları teşvik edeceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan körfez turunun son durağı Umman'da madencilik alanında yeni bir adım atıldı.
Bakan Bayraktar'ın temmuzda Muskat ziyaretinde iki ülke arasında "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmış, petrol, doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri alanlarında işbirliğine gidilmesi kararlaştırılmıştı.
Başkan Erdoğan'ın körfez turunun son durağı olan Umman'da, Bayraktar ve Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi, iki ülke arasında madencilik ve kritik mineraller alanında ilişkileri geliştirecek "Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.
Varılan anlaşma kapsamında iki ülke, maden ruhsat bölgeleri ile mevcut yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi ve verileri paylaşacak ve madencilik yatırımlarına yönelik işbirliği fırsatlarını belirleyecek.
Anlaşmaya göre, kamu ve özel sektör şirketleri arasında maden arama ve üretim imkanlarına yönelik ortak yatırımlar teşvik edilecek ve madencilik, kritik mineraller ve yer bilimleri alanlarında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacak.
- "İKİ ÜLKE ARASINDA TECRÜBE PAYLAŞIMINI ARTIRACAĞIZ"
Bakan Bayraktar, varılan mutabakata ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Umman'da, Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'in başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Görüşme marjında, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile 'Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu anlaşmayla maden arama ve üretiminde yeni fırsatları araştırmak amacıyla her iki ülkenin kamu ve özel şirketleri arasında yeni işbirliklerini ve ortak yatırımları teşvik edecek, yer bilimleri alanında tecrübe paylaşımını artıracağız. Hedefimiz, her iki ülkenin de kazanacağı somut projelerle bu alandaki stratejik işbirliğimizi güçlendirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun."
HANGİ ANLAŞMALARA İMZA ATILDI?
Türkiye ile Umman arasında, koordinasyon konseyi kurulması, askeri işbirliği, savunma sanayisi, maden ve enerji, vize muafiyeti başta olmak üzere pek çok alanda anlaşmalar imzalandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Al Alam Sarayı'nda başkanlık ettiği heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.
İlk olarak, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına Dair Ortak Açıklama", Umman Dışişleri Bakanı Sayyıd Badr bin Hamad Al Busaidi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzalandı.
"Umuma Mahsus Pasaportlara Vize Muafiyeti Konusunda Ortak Açıklama"ya da Al Busaidi ve Fidan imza attı.
"Umman Sultanlığı Enerji ve Maden Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim bin Nasser Al Aufi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası"nı, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasser Al Zaabi ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imza altına aldı.
"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Sanayi Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Umman Sultanlığı Yükseköğretim Araştırma ve Yenilik Bakanlığı Arasında, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanlarında İş Birliği Mutabakat Zaptı"na, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais bin Mohammed Al Yousef ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imza attı.
"Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Umman Sultanlığı Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Arasında Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesi Alanlarında Mutabakat Zaptı", Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Al Yousef ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından imzalandı.
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Enformasyon Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Umman Enformasyon Bakanı Abdullah bin Nasser Al Harrasi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Savunma Sanayii Başkanlığı ile Umman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı", Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Al Zaabi ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından imzalandı.
"Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Umman Yatırım İdaresi Arasında Stratejik İş Birliği Sözleşmesi Zaptı"nı, Umman Yatırım İdaresi Başkanı Abdulsalam bin Muhammed Al Murşidi ile TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut imza altına aldı.
"Amber Limited ile OYAK Arasında Sermaye Katılım Anlaşması", "Özbek-Umman Yatırım Şirketi ile OYAK Arasında Sermaye Katılım Anlaşması", "Nitaj-Oman Food Investment Holding ile OYAK Gıda ve Tarım Holding Anonim Şirketi Arasında İş Birliği Anlaşması" ve "Innovance Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi ile Umman Telekomünikasyon Şirketi Arasında İş Birliği Anlaşması"nı Umman Yatırım İdaresi Başkanı Al Murşidi ve OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında Türkiye Maarif Vakfına Eğitim Kurumu İnşası ve İşletilmesi Amacıyla Arazi Tahsisine İlişkin İş Birliği Anlaşması", Umman İskan ve Şehir Bakanı Khalfan bin Saeed Al Shueli ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil tarafından imzalandı.
"Umman Sultanlığı Enerji ve Maden Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı", Umman Sinan Advanced Industries CEO'su Majid Al Hinai ile Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından imza altına alındı.
16 ANLAŞMA İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman'ı resmi ziyareti kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini vurguladı.
Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda işbirliğinin geliştirileceğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.
Görüşmeyi müteakip yapılan heyetler arası toplantıda ise iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi.
"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
BAŞKAN ERDOĞAN UMMAN SULTANI HEYSEM BİN TARIK İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.
Al Alam Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan ve Heysem bin Tarık, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UMMAN SULTANI'NA TOGG HEDİYESİ
Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’a TOGG T10X hediye etti. Umman Sultanı, Togg'u inceleyerek bilgi aldı. İki lider daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi.
TOGG'un renginin de "Anadolu Kırmızısı" olması da dikkatlerden kaçmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN UMMAN SULTANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ikili anlaşmaların da imzalanması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'A UMMAN'DA GÖRKEMLİ KARŞILAMA
Başkan Erdoğan'ın makam aracına, Al Alam Sarayı'na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askeri bando eşlik etti.
Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.
Erdoğan ve Heysem bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
F-16'LAR EŞLİK ETTİ
Erdoğan'ın "TRK" uçağıyla Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'a indiğinde Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Başkan Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.
İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Başkan Erdoğan ve Heysem bin Tarık, görüşmeye geçti.
Resmi karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
"İKİ DEVLETLİ FORMÜL YEGANE ÇÖZÜM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ı resmi ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim El-Sani ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin 11’inci toplantısına, Katar Emiri El-Sani'yle birlikte eş başkanlık yaptı.
Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında askeri iş birliği, savunma sanayii, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Başkan Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını, Gazze’de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını, öte yandan İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini belirtti.
Erdoğan Türkiye’nin, Suriye’nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar'la Suriye özelinde her alanda iş birliğinin süreceğini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN UMMAN'DA!
Başkan Erdoğan'ın uçağı Umman'a indi.
Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a geldi.
Öte yandan, Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Başkan Erdoğan'ın uçağına eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılanacak, onuruna verilen resmi akşam yemeğine katılacak.
Bu kapsamda ikili anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KATAR'DAN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki temaslarının ardından "TRK" uçağıyla Umman'a gitti.
Erdoğan'ı Uluslararası Hamad Havalimanı'ndan Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Umman'a gitti.
İDDİA: TÜRKİYE HIZLI TESLİMAT İÇİN İKİNCİ EL UÇAK ALABİLİR
Reuters’in aktardığına göre, Türkiye, acil hava kuvveti ihtiyacını karşılamak amacıyla daha önceki alıcılar Katar ve Umman’dan 12 adet kullanılmış Typhoon savaş uçağını hızla teslim almayı öngören bir anlaşma üzerinde İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleriyle görüşmeler yürütüyor.
Eurofighter konsorsiyumu üyesi İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’nın, ilerleyen yıllarda Türkiye’ye 28 yeni uçağın temin edilmesini içeren nihai satın alma anlaşmasını da onaylaması bekleniyor.
Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağın sayısı, fiyatı ve teslim takvimi konularını görüşmek üzere Çarşamba ve Perşembe günleri Katar ve Umman’ı ziyaret edeceğini aktardı.
TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA 4 ANLAŞMA!
Başkan Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesi sona erdi. Türkiye ile Katar arasında 4 anlaşma imzalandı.
İŞTE O ANLAŞMALAR
1) Savunma Sanayii Başkanlığı ile Katar Devleti Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayi’ye alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı
2) Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında ortak bakanlar açıklaması
3) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı ile Katar devleti hükümeti arasında Stratejik kalkınma planlamasının çeşitli alanlarda işbirliğine ve tecrübe paylaşımına ilişkin mutabakat zaptı.
4) Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında yüksek stratejik komite on birinci toplantısına ilişkin ortak bildiri
KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Başkent Doha'da, Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından, heyetler bir araya gelecek ve ortak anlaşmaların imza törenine geçilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN KATAR'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
"TRK" uçağıyla Uluslararası Hamad Havalimanı'na gelen Erdoğan, resmi törenle karşılandı. Törende Erdoğan'ı, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani, Katarlı yetkililer ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Doha'ya geldi.
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani'yle ikili ve heyetler arası görüşmesi, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak etmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.
BAŞKAN KUVEYT'TEN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük Körfez turu kapsamında Kuveyt'e gitti. Bugün, Kuveyt'ten başlayan ziyaretlerde Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, temaslarının ardından Kuveyt'ten ayrıldı. Başkan Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Katar olacak.
"GAZZE'DE TEK ÇÖZÜM İKİ DEVLET"
İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretine ilişkin bir açıklama paylaştı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'i resmi ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut iş birliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, ülkemizin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti." denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN KUVEYT'TE İMZA TÖRENİNE KATILDI
Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaların imza törenine katıldı.
Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiği Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arsındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaların imza törenine katıldı.
Başkan Erdoğan'a Kuveyt ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt'teki temaslarının ardından Katar'a geçmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e geldi.
"TRK" uçağıyla saat 12.30'da Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.
Törende, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Dr. Nora Mohammad Al-Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali Al Sabah, bakanlar, Kuveytli yetkililer ve Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği görevlileri hazır bulundu.
Erdoğan'ın görüşmeler ve iki ülke arasında imzalanacak anlaşmalar sonrasında Kuveyt Emiri'nin vereceği resmi yemeğe katılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan’a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.
ERDOĞAN KUVEYT'TE
Başkan Erdoğan'ın uçağı Kuveyt'e iniş yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN KUVEYT'E GİTTİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gitti. Başkan Erdoğan, "TRK" uçağıyla sabah saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Kuveyt'e hareket etti.
Havalimanından Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kuveyt'e gitti.
Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.
KUVEYT'TE AY YILDIZLI HAZIRLIK
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu Başkan Erdoğan'ın Körfez turundaki ilk durağı Kuveyt'ten detayları aktardı.
Mert Hacıalioğlu'nun açıklamaları ise şöyle...
Kuveyt'te Ay yıldızlı Türk bayraklarını birçok noktada görmek mümkün. Başkan Erdoğan'ı bekliyor Kuveyt diyebiliriz. Başkan Erdoğan Körfez'e bir kez daha geliyor. Geçtiğimiz süreçte biliyorsunuz İsrail'in Doha'ya, Katar'ın başkent Doha'ya gerçekleştirmiş olduğu saldırının akabinde liderler Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Doha'da toplanmış, görüşmüşlerdi ve tepkilerini ortaya koymuşlardı. Bunun akabinde ise Başkan Erdoğan üç ülkeyi ziyaret edecek. İlk durak Kuveyt, birçok noktada hem Kuveyt hem de Ay yıldızlı Türk bayrağımızı görmek mümkün. Bugün önemli olacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde gündüz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt'te olması bekleniyor. Resmi törenle karşılanacak, sonrasında da baş başa görüşmeler yapılacak ve daha sonra heyetler arası görüşmeler ve imza töreni olacak.
İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR
Kuveyt'le Türkiye arasında önemli konular noktasında anlaşmaya varılması ve imzaların atılması bekleniyor. Önemli bir lokasyon ifade ettiğimiz gibi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi Kuveyt. Dünya petrolünün yüzde 10'u buradan geçiyor. Bu hususta 6. sırada. Parası oldukça değerli. Tabii ki iki ülke arası ticaret hacminin geliştirilmesi, Türkiye'nin Irak'la varmış olduğu Kalkınma Yolu projesi vardı. Basra Körfezi'nde bu anlamda oldukça önemli bir konumda Kuveyt'te. Bunun içerisinde olmak isteyecektir daha doğrusu. Bu gibi konuların ele alınması bekleniyor. Enerji noktasında da zengin bir ülkeden söz ediyoruz. Bu hususta ticaret hacminin artırılması ve enerji alımında da yeni anlaşmaların imzalanması muhtemel.
2. DURAK KATAR OLACAK
Akabinde Katar'a da geçecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yarın akşam saatlerinde Katar'da olacak. Çarşamba günü ise Katar Emiri'yle Tamim bin'le bir araya gelecek. Görüşmeler yapılacak. Katar'da da anlaşmalar gerçekleştirilecek ve son durağı ise Umman olacak. Bu üç ülkede yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel konular da değerlendirilecek. Tabii ki Gazze konusu da değerlendirilecek. Neden Gazze diyorum? Ateşkes sürecinin sonlanmasıyla birlikte aslında Gazze'nin yeniden inşası noktasında bu ülkelerle ortak hareket edilmesi de muhtemel diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKAMINA YILMAZ VEKALET EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün sürecek Körfez Turu dolayısıyla Cumhurbaşkanı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edecek.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KÖRFEZ TURU'NA İLİŞKİN DETAYLARI PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın yapacağı Körfez turu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Duran, Körfez turunun 21-23 Ekim'de gerçekleşeceğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır." dedi.
