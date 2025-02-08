Başkan Erdoğan'a Malezya'da Fahri Doktora Beratı: Uzaklığa rağmen kardeşiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın ziyaret turu Malezya ile başladı. Erdoğan'a burada Fahri Doktora Beratı takdim edildi. Öte yandan Erdoğan törende yaptığı konuşmada "Uzaklığa rağmen kardeş ve dostuz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın Asya turunun ilk durağı Malezya oldu. Erdoğan'ın en son 2019'da ziyaret ettiği Malezya ile ilişkiler bu ziyaretten sonra hızlı bir yükseliş dönemine girdi.
Yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecek.
ERDOĞAN'DAN TRUMP'A GAZZE YANITI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi işgal planına ilişkin konuşurken, bu teklifin ciddiye alınacak bir tarafının olmadığının altını çizerek '2. Nekbe'ye gücünüz yetmez' dedi. Yeni bir küresel sisteme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erdoğan, Batı ülkelerine İsrail'in Filistin'deki katliamına sessiz kaldıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Öte yandan ülkeler arası rekabetin giderek büyüdüğüne işaret eden Erdoğan, savaşın galiplerinin dünyayı sömürdüğünü belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN: TÜRKİYE İLE MALEZYA DOST, KARDEŞ VE AYNI ZAMANDA ORTAKTIR
Başkan Erdoğan'a Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi. Erdoğan düzenlenen törende açıklamalarda bulunurken Malezya'ya her gittiklerinde kardeşler arasında hissettiklerini söyledi. Başkan Erdoğan "Uzaklığa rağmen kardeş ve dostuz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, fahri doktoranın takdiminden sonra Malezya'da 'Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği' toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. Erdoğan, "Beş yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da tekrar bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Güzel ülkenize her gelişimizde kendimizi evimizde kardeşler arasında hissediyoruz. Rabbim aramızdaki dayanışma ve muhabbeti daim eylesin diyorum. Asya'nın iki yakasında yer alan Türkiye ve Malezya coğrafi uzaklığa rağmen esasen birbirlerinin dost, kardeş ve aynı zamanda ortağıdır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022 yılında ise kapsamlı stratejik düzeye çıkardık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından birini eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz 1980'lerden bu yana ivme kazandı. Bir dönem ülkemize hakim olan yasakçı ve baskıcı zihniyet sebebiyle birçok gencimiz buraya geldi, eğitim aldı, akademik kariyer yaptı. Hamdolsun o günler artık geride kaldı" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE OLARAK 190'I AŞKIN ÜLKEYE YÜKSEKÖĞRENİM İMKANI SUNUYORUZ"
Başkan Erdoğan, bugün Türkiye'nin, dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sunduğunu belirterek, "Çok sayıda genç kardeşimiz burslar sayesinde hem Türkiye'de hem Malezya'da öğrenim görmeye devam ediyor. Malezya'nın yükseköğretimde bir çekim haline gelmesinden sebeplerinden biri Malaya Üniversitesi'dir. 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında seçkin bir rol oynuyor. Üniversiteler toplumun kalkınması için güçlü bir fonksiyona sahiptir. Aydınlık yarınlara zemin oluşturmaktadır. Malezya'nın iyi yetişmiş insan kaynağıyla gelecekte iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Fahri doktora ünvanı dolayısıyla tüm üniversite yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
FAHRİ DOKTORA BERATI VERİLDİ
BAŞKAN ERDOĞAN MALEZYA'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.
Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
BAŞKAN ERDOĞAN MALEZYA'YA GİTTİ
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalımanı'ndan "TC-TRK" uçağıyla saat 23.20'de Malezya'ya hareket etti.
Erdoğan'ı, havalimanından İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.
Başkan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
İŞTE O ZİYARETİN DETAYLARI
Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
Vural'ın açıklamaları şöyle: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti İl Kongreleri'nde iç siyaset seyahatleri ve katılımları devam ederken şimdi de önümüzdeki hafta için bir yeni seyahat planlaması olduğu duyuruldu. Yapılacak olan bu Asya turunda Başkan Erdoğan 3 farklı ülkeyi ziyaret edecek. Sırasıyla bunlar; Malezya, Endonezya ve Pakistan'a ziyarette bulunacak. Gittiği her bir ülkede ikili ilişkiler her boyutuyla tartışılacak ve ne olduğu nereye gidileceği ile ilgili çeşitli konuşmalar yapılacak. Bunun yanı sıra Başkan Erdoğan'ın gittiği her bir ülkede bir gündemi daha var. O gündem de aslında Gazze olacak. Gazze konusu Başkan Erdoğan'ın orada muhataplarına bildirilecek. Bunun yanı sıra Başkan Erdoğan gittiği noktalarda güncel, küresel problemleri ve sıkıntıları da aslında orada konuşacak. Başkan Erdoğan gittiği noktada Malezya ziyaretinin hemen arkasında Endonezya ve Pakistan'a Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına da muhatapları ile birlikte başkanlık yapacak. Başkan Erdoğan'ın iç siyasetteki hareketliliği sürüyor. Türkiye genelinde bir çok farklı şehre sürekli seyahat ediyor şimdide önümüzdeki hafta pazartesi günü Başkan Erdoğan Asya turuna çıkacak ve çıktığında da üç ülkeyi ziyaret edecek. Bu kapsamda ikili ilişkiler konuşulacak. Ticari anlaşmalar ticari ilişkiler ele alınacak.
SAVUNMA SANAYİİNDE MALEZYA İLE İŞBİRLİĞİ
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Malezya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmak için kurulan "Gazze Temas Grubu"nda Türkiye ile ortak hareket etti.
İki ülke savunma sanayinde de önemli işbirliklerine gidiyor. Malezya, denizcilik başta olmak üzere bir çok alanda Türk savunma sanayi ürünleriyle ilgileniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bağlısı STM'nin Malezya için 3 korvet inşa etmesi konusunda uzlaşıldı.
Geçtiğimiz yıl, Malezya'nın savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin devletten devlete imzaladığı ilk resmi belge niteliğinde Mutabakat Zaptı imzalandı. D8 üyesi olan Malezya, ayrıca Türkiye'nin 2013 yılından beri zirvelerine davet edildiği ASEAN'ın önemli bir ortağı.
ENDONEZYA İLE TİCARETTE YENİ HEDEF
Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor.
Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak.
İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.
SON DURAK PAKİSTAN
Başkan Erdoğan'ın Asya turunda son durak Pakistan olacak. İki ülke arasında köklü ilişkiler ve çok yakın işbirliği mevcut. Türkiye ve Pakistan arasında terörle mücadele dahil olmak üzere birçok alanda örnek dayanışma sergilenirken, uluslararası meselelerde de iki ülke büyük oranda aynı yönde fikir beyan ediyor.
TÜRKİYE TERÖRE KARŞI PAKİSTAN'IN YANINDA
Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Türkiye'nin anlaşmanın yapıldığı 2023 yılına kadarki tek kalemde en büyük ihracatı olan MİLGEM anlaşması sonrası iki ülke ilişkileri yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye ile Pakistan arasında gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında anlaşmalar da yapıldı.
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