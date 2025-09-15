15 Eylül 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan Katar'da! İTT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde önemli temaslar

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 03:51 Güncelleme: 15.09.2025 18:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi toplantısı kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Başkan Erdoğan'ın katıldığı zirvede İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırının yanı sıra Gazze'deki sürdürdüğü soykırım ve işgal operasyonları ele alındı .Başkan Erdoğan, zirvede önemli mesajlar vererek İslam dünyasına İsrail'e yönelik somut adımlar atması yönünde çağrı yaparak "Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz." dedi. Erdoğan zirvede ülke liderleri ile peş peşe görüşmelerde bulundu. Öte yandan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Katar'ın başkenti Doha'dan toplantı öncesi son durumu aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a düzenlenen saldırının ardından acil çağrısı üzerine gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı.

CANLI ANLATIM
18:05 15 Eylül 2025

IRAK BAŞBAKANI SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.
 
17:40 15 Eylül 2025

PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. 

17:40 15 Eylül 2025

ERDOĞAN ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, zirveye katılan Suriye Arap Cumhuriyeti lideri Ahmed Şara ile görüştü. 

17:30 15 Eylül 2025

BAŞKAN ERDOĞAN SOMALİ LİDERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi

16:59 15 Eylül 2025

ZİRVEDE TEMASLAR BAŞLADI

Zirveye, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı.

 

15:54 15 Eylül 2025

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Başkan Erdoğan Katar'daki zirveye katılırken ilk olarak aile fotoğrafı çekildi.

15:10 15 Eylül 2025

HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha şehrinde karşılandı.

14:30 15 Eylül 2025

ERDOĞAN KATAR'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Başkan Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Büyükelçilik mensupları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Doha'ya geldi.

10:30 15 Eylül 2025

BAŞKAN ERDOĞAN DOHA'YA GİTTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sabah saat 10.20 sıralarında Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan çıktı. Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan Katar'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Doha'ya gitti.

01:00 15 Eylül 2025

CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 15 Eylül'de Katar'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

00:30 15 Eylül 2025

A HABER KATAR'DA

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Katar'ın başkenti Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi öncesi son durumu aktardı.

Hacıalioğlu'nun açıklamalarında satır başları...

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar bu vb. saldırılara caydırıcı olmak gibi görülüyor. Acil kodlu bir toplantı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani'nin ardından ise Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüşme gerçekleştirdi. Aslında bugün Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı toplantı bugünkü liderler zirvesinin temelini oluşturdu. Bu hususta birçok öneri ve çalışma var. Özellikle Arap Ligi'nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) caydırıcılığını artırılmasına yönelik birçok teklif var. Örneğin Mısır'ın NATO benzeri bir silahlı ordu oluşturma noktasında öneriler geliyor. Öte yandan İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine düzenlediği saldırıda 6 kişi ölmüştü. Özellikle bu durum çevre ülkelerinden kınandı. Ancak yeterli değil çünkü İsrail saldırılarına devam ediyor.

"ERDOĞAN'IN 14.30'DA KATAR'DA OLMASI BEKLENİYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.30'da Katar'da olmasını bekliyoruz. Ardından saat 15.00'da ise aile fotoğrafı ile birlikte Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi başlayacak. Buradan çıkacak mesajlar oldukça önemli olacak. Öte yandan Katar'ın ABD'den aldığı ve saldırı sırasında devreye girmeyen hava savunma sistemleri ele alınacak. Bu durum Özellikle caydırıcılığı artıracak bir somut adım olacak mı? İsrail çevrede bulunan herhangi bir ülkeye saldırı gerçekleştirdiğinde fiili bir saldırı ile karşılaşıp karşılaşmayacağı değerlendirilecek. İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken İran, Lübnan, Suriye'ye saldırdı. Ülkelerin yaptırımları devam ederken Suudi Arabistan ve Kuveyt'in İsrail vatandaşlarına karşı ülkelerine giriş noktasında yasak getirmişti. Bu toplantıda bu açıdan oldukça önemli olacak.

