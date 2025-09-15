15 Eylül 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle makamına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 00:25 Güncelleme: 15.09.2025 00:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Katar'da gerçekleştiği İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Foto: Resmi Gazete - Ekran GörüntüsüFoto: Resmi Gazete - Ekran Görüntüsü


KARAR RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Başkan Erdoğan'ın makamına vekalet etmesine yönelik karar Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

