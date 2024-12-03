Şam’dan önceki son kale Hama! Muhalifler M-5’te Esad’ı kilitledi

10:55 05 Aralık 2024

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Filiz Katman: Tüm gözlere Halep’e çevrildi. Bizim aldığımız bilgilere göre bu operasyon başlamanda 3 gün önce hazırlıkların tamamlandığı yönünde. Tüm yollar ve dükkanlar kapatılmış. Orada halk içerisinde şu anda endişeler olabilir ancak geri dönüşlerle birlikte farklı bir süreç başlayacak.

Suriye’de 2 ana yolu var ve bunlar M-4 ve M-5 yolları. Halep tam bunların kalbinde bulunuyor. Halep ve Tel Rıfat nu yüzden çok büyük öneme sahip. Burası enerji transit hattı aynı zamanda. ABD petrol yatakları olan Deyr Zor’dan çıkmayacak. Buradan kimin nemalanacağı çok önemli.