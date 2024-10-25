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A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de! Yıkım A Haber kamerasında

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Mehmet Karataş
Giriş: 25.10.2024 10:47 Güncelleme: 25.10.2024 11:03
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Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları aralıksız devam ediyor. A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren bölgedeki gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Hizbullah’ın kaleri Dahiye’ye girdi ve oradaki yıkımı ekrana gerdi.

Terör devleti İsrail, Gazze'de yaptığı katliamı sürdürürken Lübnan'a da saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Orta Doğu'da gerilim artarken A Haber ekipleri ilk andan itibaren sıcak gelişmeleri en özel görüntülerle aktarıyor.

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10:47 25 Ekim 2024

HER TARAF DAĞILMIŞ DURUMDA

Mehmet Karataş: Evet işgalci İsrail günlerdir Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Ve özellikle de hedefinde olan nokta ise Dahiye. Her gece bombalanan yer işte burası. Bizler de A Haber ekibi olarak şu anda Dahiye'nin merkezinde tam da kalbindeyiz. Sokaklarına baktığımızda tam bir savaş alanı dediğimiz yer işte burası. şu anda Dahiye sokaklarındayız ve Dahiye sokaklarının hangi noktasına bakarsak bakalım her taraf dağılmış durumda.

10:46 25 Ekim 2024

HALA DUMANLAR YÜKSELİYOR

Dahiye gece saatleri boyunca Hizbullah'ın bulunduğu nokta olarak belirlenen bu yerler işgalci İsrail tarafından vurulmaya devam ediyor. Evet Dahiye'nin hangi noktasına bakarsak bakalım mutlaka hasar gören binalar görüyoruz. Sokaklar cam parçalarıyla dolmuş vaziyette. Hala dumanların bu noktada yükselmeye devam ettiğini görüyoruz.

10:45 25 Ekim 2024

HER YER YIKILMIŞ DURUMDA

Dahiye sokakları şu an itibariyle tam bir savaş alanına dönmüş durumda. Gece saatleri boyunca bu noktada İsrail saldırılarını sürdürmeye devam etti ve burada hem araçlar hem işyerleri hem de evler büyük hasar görmüş durumda ki özellikle sadece Dahiye olarak belirlenmese de Beyrut'un birçok noktası yine İsrail güçleri tarafından vurulmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı senaryoyu Dahiye'de de uyguladığını da görebiliriz. 

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