A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de! Yıkım A Haber kamerasında

10:45 25 Ekim 2024

Dahiye sokakları şu an itibariyle tam bir savaş alanına dönmüş durumda. Gece saatleri boyunca bu noktada İsrail saldırılarını sürdürmeye devam etti ve burada hem araçlar hem işyerleri hem de evler büyük hasar görmüş durumda ki özellikle sadece Dahiye olarak belirlenmese de Beyrut'un birçok noktası yine İsrail güçleri tarafından vurulmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı senaryoyu Dahiye'de de uyguladığını da görebiliriz.