A Haber Hizbullah'ın kalesi Dahiye'de! Yıkım A Haber kamerasında
Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları aralıksız devam ediyor. A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren bölgedeki gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Hizbullah’ın kaleri Dahiye’ye girdi ve oradaki yıkımı ekrana gerdi.
Terör devleti İsrail, Gazze'de yaptığı katliamı sürdürürken Lübnan'a da saldırılarına aralıksız devam ediyor.
Orta Doğu'da gerilim artarken A Haber ekipleri ilk andan itibaren sıcak gelişmeleri en özel görüntülerle aktarıyor.
HER TARAF DAĞILMIŞ DURUMDA
Mehmet Karataş: Evet işgalci İsrail günlerdir Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Ve özellikle de hedefinde olan nokta ise Dahiye. Her gece bombalanan yer işte burası. Bizler de A Haber ekibi olarak şu anda Dahiye'nin merkezinde tam da kalbindeyiz. Sokaklarına baktığımızda tam bir savaş alanı dediğimiz yer işte burası. şu anda Dahiye sokaklarındayız ve Dahiye sokaklarının hangi noktasına bakarsak bakalım her taraf dağılmış durumda.
HALA DUMANLAR YÜKSELİYOR
Dahiye gece saatleri boyunca Hizbullah'ın bulunduğu nokta olarak belirlenen bu yerler işgalci İsrail tarafından vurulmaya devam ediyor. Evet Dahiye'nin hangi noktasına bakarsak bakalım mutlaka hasar gören binalar görüyoruz. Sokaklar cam parçalarıyla dolmuş vaziyette. Hala dumanların bu noktada yükselmeye devam ettiğini görüyoruz.
HER YER YIKILMIŞ DURUMDA
Dahiye sokakları şu an itibariyle tam bir savaş alanına dönmüş durumda. Gece saatleri boyunca bu noktada İsrail saldırılarını sürdürmeye devam etti ve burada hem araçlar hem işyerleri hem de evler büyük hasar görmüş durumda ki özellikle sadece Dahiye olarak belirlenmese de Beyrut'un birçok noktası yine İsrail güçleri tarafından vurulmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı senaryoyu Dahiye'de de uyguladığını da görebiliriz.
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