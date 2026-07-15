15 Temmuz: Destanın adı millet "Emperyalist planların çöktüğü gündür"

Sözlerine 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarak başlayan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Öncelikle Başkent Millet Bahçesi'ne teşrif eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi Bayramımızın 10. yılını şanla, şerefle kutluyoruz. Şehitlerimizin sayesinde bugün demokrasimizden güvenlik politikalarımıza kadar devlet ve millet olarak en güçlü halimizle ayaktayız" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz gecesi gösterilen direnişin tarihi bir nitelik taşıdığını belirten İnan, "Ankara gazi bir kent. O gün Genelkurmay'dan Meclis'e, AK Parti Genel Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı'na kadar aziz milletimiz büyük bir direniş ortaya koydu. Birinci kurtuluş mücadelemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde nasıl verdiysek, ikinci kurtuluş mücadelemizi de 15 Temmuz gecesi verdik" sözleriyle o gecenin önemini aktardı.

"DARBECİLER BAŞARILI OLSAYDI İHA VE SİHA'LARIMIZI UÇURAMAZDIK"

15 Temmuz sonrası hayata geçirilen güvenlik stratejilerinin savunma sanayiindeki yerlilik oranına doğrudan etkisine dikkat çeken Eyyüp Kadir İnan, "Eğer bu hain FETÖ'cü darbeciler başarılı olsaydı, bugün ne Mavi Vatan'daki iddialarımızı bir aşamaya getirebilirdik ne de savunma sanayimizin %90'a varan yerlilik oranına ulaşabilirdik. Bugün Türkiye’nin ne Libya’da, ne Karabağ’da, ne Kıbrıs’ta, ne de Mavi Vatan’ın tüm egemenlik sahasında İHA’larımızı, SİHA’larımızı kesinlikle uçuramazdı" değerlendirmesinde bulundu. Devletin tüm organlarından FETÖ unsurlarının temizlendiğini vurgulayan İnan, "Kahraman ordumuzun içindeki bu alçakları %60 oranında, yargıdan ise üçte bir oranında temizledik. Bu, milletimizin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu şanlı destan sayesinde oldu" dedi.

İSRAİL VE BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNE DARBE

FETÖ’nün küresel güçlerin ve İsrail’in taşeronluğunu yaptığını ifade eden AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "İsrail'in bölge üzerindeki tüm planlarının 15 Temmuz gecesi çöktüğü gündür. İsrail, 45 sene boyunca FETÖ'cü alçaklar üzerinden taşeronluğunu yaptı. Gezi ve 17-25 Aralık dahil tüm casusluk faaliyetlerini bu yapı üzerinden gerçekleştiriyordu. Bugün artık o taşeronluğu tarihin kara çöplüğüne yolladık ve bugün soykırım şebekesinin kendisiyle mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu. İnan, 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye’nin emperyalistlerin uydusu bir "FETÖ Cumhuriyeti" haline getirileceğini sözlerine ekledi.

27 MAYIS’TA AÇILAN DARBELER PARANTEZİ KAPANDI

Türkiye’nin demokrasi tarihindeki vesayet zincirinin 15 Temmuz ile kırıldığını belirten İnan, "27 Mayıs’ta açılan darbeler parantezini 15 Temmuz gecesi kapattık. Darbeler fakirleştirir, darbeler gençleri ve demokrasiyi katleder. Biz bu statüko süreçlerini tarihin kara çöplüğüne yolladık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sistemin güçlendiğini ifade eden İnan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tam demokratik, tam millet egemenliğine dayalı bir sisteme geçtik. 2018'den itibaren demokrasimizi güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"UNUTULAN DARBE TEKRARLANIR"

Gelecek nesillere bu bilincin aktarılacağını vurgulayan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "‘Unutulan darbe tekrarlanır’ derler. 15 Temmuz kendini asla unutturmayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ben milletimle birlikte varım' diyerek meydanlara inişiyle adı tarihe altın harflerle yazılmıştır. İnşallah aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak ülkemizi her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KUYUMCU TİTİZLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN SÜREÇ

Terörsüz Türkiye vizyonunun uzun süreli bir emeğin ürünü olduğunu belirten AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Terörsüz Türkiye sürecini yaklaşık 1,5 senedir büyük bir kuyumcu titizliğiyle Gazi Meclisimiz, büyük bir hassasiyetle bu aşamalara hamdolsun getirdi. Biz her zaman AK Parti olarak şunu söyledik: Bu sürece yük olan değil, yük alan hangi siyasi parti olursa olsun teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ RUHU VE SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR

Sürecin 15 Temmuz’dan bağımsız ele alınamayacağının altını çizen İnan, "Çünkü terörsüz Türkiye'de, bakın 15 Temmuz'dan hariç düşünülemez, 15 Temmuz'dan kopuk düşünülemez. Biz 15 Temmuz'da başarılı olduğumuz için, 15 Temmuz'da muvaffak olduğumuz için, 15 Temmuz'da demokrasimiz yeniden inkişaf olduğu için bugün biz terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Hatırlarsanız biz 15 Temmuz'dan sonra hemen bir ay sonra Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatlarıyla sınır ötesinde terörü kaynağında kurutma iradesini ortaya koymuş büyük bir devletiz" sözleriyle Türkiye’nin kararlılığını hatırlattı.

ERDOĞAN’IN İRADESİ VE BAHÇELİ’NİN TARİHİ ÇAĞRISI

Sürecin devletin en üst kademelerinde şekillendiğini ifade eden İnan, "Başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işte ortaya koyduğu iradeyle güçlü bir devlet politikasına dönüştürüldü ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o tarihi çağrısıyla, kuyumcu titizliğiyle bir süreç ortaya konuldu" dedi. Gelecek nesillere bırakılacak mirasa değinen İnan, "Bizim bir sonraki nesillere bırakacağımız en önemli icatlardan bir tanesi terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi ve terörsüz, Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm huzur iklimini gelecek nesillere miras bırakmak" şeklinde konuştu.

FETÖ PROVOKASYONLARI VE BÜROKRATİK ENFEKSİYONLAR

Geçmişte yaşanan engelleme girişimlerine de değinen Eyyüp Kadir İnan, "Hatırlarsanız daha önceki milli birlik ve kardeşlik projesi içerisindeki en ağır provokasyonları kimler koydu? FETÖ'cü alçaklar koydu ve beşinci kol faaliyetlerini yine bu milli birlik ve kardeşlik projesi için onları aşağı çekerek her türlü bürokratik enfeksiyonları ortaya koyarak koymuştu. İşte 15 Temmuz sonrası biz bunları devletin her türlü uzuvlarından söküp attığımız için de bugün terörsüz Türkiye başarıyla, huzurla, her türlü enfeksiyonlara karşı büyük bir dirençle, başarıyla yürüyor" açıklamalarında bulundu.

MECLİS GÜNDEMİ VE TÜRKİYE MODELİ

Sürecin yasal zemine taşınacağı tarihi de işaret eden İnan, "Ben inşallah terörsüz Türkiye'nin artık Meclisimiz kapanmadan, bizim AK Parti olarak ve Cumhur İttifakı olarak Gazi Meclisimizin genel kuruluna getirmek için büyük bir gayret ve amaç ortaya koyduğumuzu da ifade edebilirim. Tabii bununla ilgili çok olgunlukla yürüyen süreçleri artık neticeye kavuşturma zamanı. Zaten Sayın Meclis Başkanımızın öncülüğünde çok güçlü, çok demokratik ve Türkiye'ye kendine has bir egemenliğine dayalı çok güçlü bir rapor ortaya çıktı. Bu rapor çerçevesinde, yasal çerçevede Meclisimize gelecek ve Türkiye, demokratik dünya tarihinde kendine has bir iradeyi de ortaya koyup Türkiye modelini de inşallah dünyaya sunmuş olacak" diyerek sözlerini noktaladı.