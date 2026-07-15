15 Temmuz: Destanın adı millet "Emperyalist planların çöktüğü gün"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde A Haber'in özel yayınında devletin zirvesinden önemli isimler dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bakanlardan parti yöneticilerine, yerel yöneticilerden programlara katılan isimlere kadar birçok konuk; 15 Temmuz ruhu, Türkiye'nin güvenlik politikaları, "Terörsüz Türkiye" hedefi ve milli iradenin geleceğine ilişkin kritik mesajlar verdi.
A Haber'in 15 Temmuz özel yayınında Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran gelişmeler ve geleceğe yönelik önemli mesajlar masaya yatırıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti.
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"BU MİLLET DEVLETİNİN ARKASINDA DİMDİK DURDU"
15 Temmuz gecesinin ve sonrasının nasıl okunması gerektiğine dair soruyu yanıtlayan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "15 Temmuz sonrası, bu millet bütün hainlere karşı nasıl bir araya gelebildiğini, nasıl dik durabildiğini ve devletinin arkasında dimdik durduğunu en güzel örneğiyle göstermiş oldu" dedi. Şehit ve gazilere minnetlerini sunan Ercan, "Onlar adeta bu millete, bu memlekete, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tekrar bir ülke armağan ettiler. Ülkemizin bölünmesini, parçalanmasını önlediler ve Türkiye Yüzyılı dediğimiz aslında olgumuza, Türkiye Yüzyılı'na tekrar hazırladılar Türkiye'yi" ifadelerini kullandı.
GENÇLERE 15 TEMMUZ RUHU VE MİLLİ TEKNOLOJİ VURGUSU
15 Temmuz ruhunun genç kuşaklara aktarılması konusundaki öngörülerini paylaşan Tuğba Işık Ercan, o gece bizzat yaşadığı tecrübeleri aktararak, "Ben İstanbul'daydım ve evimin konumu itibarıyla da Boğaziçi Köprüsü'ne yakın bir konumdaydım. Hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın Kısıklı'daki evinin orada aldık zaten soluğu ve daha sonrasında Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yürüyüşümüz başladı" sözleriyle o geceki atmosferi hatırlattı. Yeni neslin milli şuurla yetiştiğine dikkat çeken Ercan, "Çok bilinçli bir gençlikle geliyor. Ben onlarla her biriyle gurur duyuyorum. Bu gençlerimiz sayesinde bugün İHA'ları, SİHA'ları üretiyoruz. Bugün milli savunmamız bu noktaya gelmiş durumda" şeklinde konuştu.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ GENÇLER İÇİN EN BÜYÜK ÖRNEKTİR"
Gençlerin geleceğe hazırlanmasında doğru hedeflerin ve liderlik modelinin önemine değinen Ercan, "Onların önünde Sayın Cumhurbaşkanımız gibi çok önemli bir lider var. En zorlu anlarda dahi dik duran, en zorlu anlarda dahi halkının arkasında, halkı da onun arkasında duran bir liderimiz var. Gençler de en güzel şekilde bu örneği kendilerine örnek edinirlerse, Allah'ın izniyle inşallah çok daha güzel günler göreceğiz hep beraber" diyerek sözlerini noktaladı.
MİLLET-ORDU RUHU TÜM DÜNYAYA KANITLANDI
Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o geceye damga vuran sözlerini hatırlatarak başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Başaramayacaksınız. Bu milleti bölemeyeceksiniz, bu bayrağı indiremeyeceksiniz, bu ezanı susturamayacaksınız" sözlerinin Türk toplumunun ciğerine yerleştiğini belirtti. Şehitlerin Türkiye’ye demokrasiyi ve milli iradeyi hediye ettiğini dile getiren Ayan, 253 şehidi şükran ve rahmetle andığını ifade etti.
O gece milletin büyük bir güç gösterisi sergilediğini kaydeden Ayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Ben milletten daha büyük bir güç tanımadım" sözüne atıfta bulunarak, "Milletimiz üniformalı askerlere karşı, milletine namlu doğrultan üniformalı askerlere karşı tüm dünyaya millet-ordu olduğunu gösterdi" dedi. Türk milletinin o günden itibaren küllerinden yeniden doğduğunu belirten Ayan, 15 Temmuz’un hem büyük bir travma hem de sarsılmaz bir özgüven kaynağı olduğunu vurguladı.
"ÇIPLAK ELLERİMİZLE TOPLARA TÜFEKLERE KARŞI DURDUK"
Türk milletinin cesaretinin tüm dünya tarafından görüldüğünü ifade eden Nilhan Ayan, "Biz çıplak ellerimizle toplara, tüfeklere karşı durmuş bir millet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Bu milletin karşısında kim durabilir? Hiç kimse" sözleriyle milli iradenin gücüne dikkat çekti. Her 15 Temmuz’da aynı duyguların tazelendiğini belirten Ayan, o gecenin büyük bir gurur nişanesi olduğunu sözlerine ekledi.
21. YÜZYILIN İSTİLA PLANI: FETÖ
Hain darbe girişiminin arka planındaki emperyalist emellere değinen Ayan, "FETÖ, 21. yüzyıldaki adıdır asırlardır Anadolu'da süregelen istila planlarının emperyalistlerin. Bu istilayı durduran liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan'dı" şeklinde konuştu. Milletin, Başkomutanın çağrısıyla meydanlara dökülerek bu asırlık planı bozduğunu vurguladı.
"O GÜN SOKAĞA ÇIKANLAR SEYİT ONBAŞI VE KARA FATMA'YDI"
15 Temmuz’un kendi hayatı için de bir dönüm noktası olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Beni politik olarak bir duruşa yönlendiren, beni hayatta bir misyona yönlendiren günlerden biridir hayatımda, kopuş noktasıdır" dedi. O gece sergilenen ruhu tarihi kahramanlarla özdeşleştiren Ayan, "O gün sokağa çıkanlar Kurtuluş Savaşı'ndaki Seyit Onbaşı'ydı, oradaki çıkan kadınlar Kara Fatma'ydı" ifadelerini kullanarak, bu yüreğin bugün de tüm millette var olduğunu dile getirdi.
“EMPERYALİST PLANLAR ÇÖKTÜ”
Sözlerine 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anarak başlayan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Öncelikle Başkent Millet Bahçesi'ne teşrif eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi Bayramımızın 10. yılını şanla, şerefle kutluyoruz. Şehitlerimizin sayesinde bugün demokrasimizden güvenlik politikalarımıza kadar devlet ve millet olarak en güçlü halimizle ayaktayız" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz gecesi gösterilen direnişin tarihi bir nitelik taşıdığını belirten İnan, "Ankara gazi bir kent. O gün Genelkurmay'dan Meclis'e, AK Parti Genel Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı'na kadar aziz milletimiz büyük bir direniş ortaya koydu. Birinci kurtuluş mücadelemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde nasıl verdiysek, ikinci kurtuluş mücadelemizi de 15 Temmuz gecesi verdik" sözleriyle o gecenin önemini aktardı.
"DARBECİLER BAŞARILI OLSAYDI İHA VE SİHA'LARIMIZI UÇURAMAZDIK"
15 Temmuz sonrası hayata geçirilen güvenlik stratejilerinin savunma sanayiindeki yerlilik oranına doğrudan etkisine dikkat çeken Eyyüp Kadir İnan, "Eğer bu hain FETÖ'cü darbeciler başarılı olsaydı, bugün ne Mavi Vatan'daki iddialarımızı bir aşamaya getirebilirdik ne de savunma sanayimizin %90'a varan yerlilik oranına ulaşabilirdik. Bugün Türkiye’nin ne Libya’da, ne Karabağ’da, ne Kıbrıs’ta, ne de Mavi Vatan’ın tüm egemenlik sahasında İHA’larımızı, SİHA’larımızı kesinlikle uçuramazdı" değerlendirmesinde bulundu. Devletin tüm organlarından FETÖ unsurlarının temizlendiğini vurgulayan İnan, "Kahraman ordumuzun içindeki bu alçakları %60 oranında, yargıdan ise üçte bir oranında temizledik. Bu, milletimizin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu şanlı destan sayesinde oldu" dedi.
İSRAİL VE BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİNE DARBE
FETÖ’nün küresel güçlerin ve İsrail’in taşeronluğunu yaptığını ifade eden AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "İsrail'in bölge üzerindeki tüm planlarının 15 Temmuz gecesi çöktüğü gündür. İsrail, 45 sene boyunca FETÖ'cü alçaklar üzerinden taşeronluğunu yaptı. Gezi ve 17-25 Aralık dahil tüm casusluk faaliyetlerini bu yapı üzerinden gerçekleştiriyordu. Bugün artık o taşeronluğu tarihin kara çöplüğüne yolladık ve bugün soykırım şebekesinin kendisiyle mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu. İnan, 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye’nin emperyalistlerin uydusu bir "FETÖ Cumhuriyeti" haline getirileceğini sözlerine ekledi.
27 MAYIS’TA AÇILAN DARBELER PARANTEZİ KAPANDI
Türkiye’nin demokrasi tarihindeki vesayet zincirinin 15 Temmuz ile kırıldığını belirten İnan, "27 Mayıs’ta açılan darbeler parantezini 15 Temmuz gecesi kapattık. Darbeler fakirleştirir, darbeler gençleri ve demokrasiyi katleder. Biz bu statüko süreçlerini tarihin kara çöplüğüne yolladık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sistemin güçlendiğini ifade eden İnan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tam demokratik, tam millet egemenliğine dayalı bir sisteme geçtik. 2018'den itibaren demokrasimizi güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"UNUTULAN DARBE TEKRARLANIR"
Gelecek nesillere bu bilincin aktarılacağını vurgulayan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "‘Unutulan darbe tekrarlanır’ derler. 15 Temmuz kendini asla unutturmayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ben milletimle birlikte varım' diyerek meydanlara inişiyle adı tarihe altın harflerle yazılmıştır. İnşallah aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak ülkemizi her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
KUYUMCU TİTİZLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN SÜREÇ
Terörsüz Türkiye vizyonunun uzun süreli bir emeğin ürünü olduğunu belirten AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Terörsüz Türkiye sürecini yaklaşık 1,5 senedir büyük bir kuyumcu titizliğiyle Gazi Meclisimiz, büyük bir hassasiyetle bu aşamalara hamdolsun getirdi. Biz her zaman AK Parti olarak şunu söyledik: Bu sürece yük olan değil, yük alan hangi siyasi parti olursa olsun teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
15 TEMMUZ RUHU VE SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR
Sürecin 15 Temmuz’dan bağımsız ele alınamayacağının altını çizen İnan, "Çünkü terörsüz Türkiye'de, bakın 15 Temmuz'dan hariç düşünülemez, 15 Temmuz'dan kopuk düşünülemez. Biz 15 Temmuz'da başarılı olduğumuz için, 15 Temmuz'da muvaffak olduğumuz için, 15 Temmuz'da demokrasimiz yeniden inkişaf olduğu için bugün biz terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Hatırlarsanız biz 15 Temmuz'dan sonra hemen bir ay sonra Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı harekatlarıyla sınır ötesinde terörü kaynağında kurutma iradesini ortaya koymuş büyük bir devletiz" sözleriyle Türkiye’nin kararlılığını hatırlattı.
ERDOĞAN’IN İRADESİ VE BAHÇELİ’NİN TARİHİ ÇAĞRISI
Sürecin devletin en üst kademelerinde şekillendiğini ifade eden İnan, "Başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işte ortaya koyduğu iradeyle güçlü bir devlet politikasına dönüştürüldü ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin o tarihi çağrısıyla, kuyumcu titizliğiyle bir süreç ortaya konuldu" dedi. Gelecek nesillere bırakılacak mirasa değinen İnan, "Bizim bir sonraki nesillere bırakacağımız en önemli icatlardan bir tanesi terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi ve terörsüz, Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm huzur iklimini gelecek nesillere miras bırakmak" şeklinde konuştu.
FETÖ PROVOKASYONLARI VE BÜROKRATİK ENFEKSİYONLAR
Geçmişte yaşanan engelleme girişimlerine de değinen Eyyüp Kadir İnan, "Hatırlarsanız daha önceki milli birlik ve kardeşlik projesi içerisindeki en ağır provokasyonları kimler koydu? FETÖ'cü alçaklar koydu ve beşinci kol faaliyetlerini yine bu milli birlik ve kardeşlik projesi için onları aşağı çekerek her türlü bürokratik enfeksiyonları ortaya koyarak koymuştu. İşte 15 Temmuz sonrası biz bunları devletin her türlü uzuvlarından söküp attığımız için de bugün terörsüz Türkiye başarıyla, huzurla, her türlü enfeksiyonlara karşı büyük bir dirençle, başarıyla yürüyor" açıklamalarında bulundu.
MECLİS GÜNDEMİ VE TÜRKİYE MODELİ
Sürecin yasal zemine taşınacağı tarihi de işaret eden İnan, "Ben inşallah terörsüz Türkiye'nin artık Meclisimiz kapanmadan, bizim AK Parti olarak ve Cumhur İttifakı olarak Gazi Meclisimizin genel kuruluna getirmek için büyük bir gayret ve amaç ortaya koyduğumuzu da ifade edebilirim. Tabii bununla ilgili çok olgunlukla yürüyen süreçleri artık neticeye kavuşturma zamanı. Zaten Sayın Meclis Başkanımızın öncülüğünde çok güçlü, çok demokratik ve Türkiye'ye kendine has bir egemenliğine dayalı çok güçlü bir rapor ortaya çıktı. Bu rapor çerçevesinde, yasal çerçevede Meclisimize gelecek ve Türkiye, demokratik dünya tarihinde kendine has bir iradeyi de ortaya koyup Türkiye modelini de inşallah dünyaya sunmuş olacak" diyerek sözlerini noktaladı.
MİLLİ İRADE RUHUYLA YÜRÜYÜŞ
Zincirlikuyu'dan başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde devleşen anma yürüyüşünde on binler, ellerinde Türk bayraklarıyla şehitlerin aziz hatırasına sahip çıktı.
"5 BİN KİŞİ DESTANIN YAZILDIĞI NOKTADA"
Kortejin içinden nefes nefese yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Şu an 15 Temmuz'un milli iradesinin gücü olan bu millet, hep birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, bir destanın yazıldığı noktaya doğru yürümeye başladılar. Yaklaşık 5 bin kişi var diyebiliriz. 15 Temmuz'un ruhunun yansıtılması ve o hainlerin kapatmış olduğu bu köprüde milletin iradesinin tekrar hatırlanması amacıyla buradayız. Oldukça ritimli ve coşkulu bir yürüyüş sürüyor" ifadelerini kullandı.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: "MİLLİ İRADENİN TEK KARAR VERİCİSİ MİLLETTİR"
Yürüyüşe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "Bugün milletimizle beraber yürüyoruz. 15 Temmuz tabii bir diriliş destanıdır, milli iradenin milletimiz tarafından sahiplenildiği bir gündür. Milletimiz tüm dünyaya şunu söyledi: 'Beni kimin yöneteceğine ben karar veririm.' Milli irade meydanlara çıktı, hainleri bertaraf etti, tankları parçaladı. 10. yılında da bu milli zaferi, milli iradenin zaferini tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.
VALİ DAVUT GÜL: "BU RUHUN YAŞATILMASI ÇOK KIYMETLİ"
İstanbul Valisi Davut Gül, köprü üzerindeki tarihi atmosferi vurgulayarak, "15 Temmuz için hep söylenen bir söz vardır; unutmadık, unutmayacağız. 10. yılında bu işgal girişimini milletimize tekrar hatırlatmak ve o duyguyu diri tutmak için buradayız. Burası tarihe tanıklık eden, şehitlerimizin, gazilerimizin olduğu bir köprüdür. Bu ruhun yaşatılması gerekiyor. Milletimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve Allah'ın yardımıyla bu devleti uçurumun kenarından aldı" sözleriyle duygularını paylaştı.
İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR: "UNUTULAN HER ŞEY TEKRARLANMAYA MAHKUMDUR"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise mücadelenin sürekliliğine dikkat çekerek, "Unutmamalı ve unutturmamalıyız, çünkü unutulan her şey tekrarlanmaya mahkumdur. 15 Temmuz'un 10. yılında on binlerce vatandaşımızla birlikte her tarafta şehitlerimizin aziz hatırasını anacağız. Liderine güvenen bir milletin verdiği mücadelenin sonucu olarak bugün elhamdülillah bağımsızlığımızı kutluyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.