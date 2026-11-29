Antalya'da internet üzerinden market siparişi veren kadın, motokuryenin yumruklu saldırısına uğradı. İddiaya göre adresi bulamadığı için telefonda hakaretler savuran motokurye, siparişini almaya inen kadına saldırdı. Burnu ve dişi kırılan kadın hastaneye kaldırılırken, siparişleri de alarak kaçan şüpheli O.Ü. gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ü., tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Antalya'da uygulama üzerinden verdiği siparişi getiren O.Ü. isimli motokuryenin yumruklu saldırısı sonrası yere yığılan F.A. (45), hastanede tedaviye alındı. Burnu ve dişi kırılan kadın, motokuryeden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan O.Ü., tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Olay, 27 Kasım tarihinde saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.A. adlı kadın, mobil uygulama üzerinden market siparişi verdi. İddiaya göre siparişi getiren motokurye, adresi bulamadığını belirterek kadına uygulama üzerinden mesaj attı.

Ardından adrese gelen kurye, arka kapıya poşetleri bıraktığını belirterek F.A.'yı çağırdı. Siparişleri almaya gelen kadın ile kurye arasında tartışma çıktı. Motokurye, tartışma sırasında duvar dibine sıkıştırdığı F.A.'yı yumruklayarak yere düşürdü. Bir süre yerde hareketsiz yatan kadın kendine gelirken motokurye, getirdiği siparişleri alarak motosikleti ile uzaklaştı.

SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastaneye kaldırılan F.A.'nın burnunun ve dişinin kırıldığı, başını yere çarpması nedeniyle yaralandığı kaydedildi. F.A.'nın kızı ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı gerçekleştiren motokurye hakkında şikâyetçi olduklarını, gerekli cezayı almasını istediklerini kaydetti. Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis, saldırganın O.Ü. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan O.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ü., tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.