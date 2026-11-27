Gülistan Doku soruşturmasında gelişme! "Birbirimizi tanımıyoruz" demişlerdi: Gizli tanıktan Sonel ve Abakarov itirafı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'nun cinayet soruşturmasında tutuklu Mustafa Türkay Sonel ve Zeinal Abakarov, birbirlerini tanımadıklarını söyledi. Doku'nun arkadaşı E.D. ise tanık ifadesinde ikiliyi çalıştıkları kafede konuşurken gördüğünü anlattı. İşte detaylar...

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen cinayet soruşturmasında yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mustafa Türkay Sonel ile Zeinal Abakarov, jandarmadaki ifadelerinde birbirlerini tanımadıklarını söyledi. Ancak Doku'nun arkadaşı E.D., tanık sıfatıyla verdiği ifadede iki şüpheliyi birlikte çalıştıkları kafede konuşurken gördüğünü anlattı.

Munzur Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin cinayet soruşturması, Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarınca sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında 14 Nisan'da düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınarak tutuklananlar arasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov da yer aldı.

Jandarmada ifadesi alınan Mustafa Türkay Sonel'e, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'u tanıyıp tanımadığı ve onunla görüşüp görüşmediği soruldu. Sonel, "Zeinal Abakarov'u tanımıyorum" yanıtını verdi. Zeinal Abakarov da ifadesinde Mustafa Türkay Sonel'i tanımadığını söyledi.