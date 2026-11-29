İstanbul Çatalca'da etkili olan sağanak nedeniyle bölgede bulunan dere taştı. Deredeki taşkın sonrası Karatepe Çıkmazı Sokak su altında kaldı. Taşkın nedeniyle dereye yakın bir noktada park hâlinde bulunan araçlar suya gömüldü.

İstanbul'da etkili olan sağanak, Çatalca Karamandere'de su baskınına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak'ta etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken araçların su altında kalmasına yol açtı. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.

ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI

Su altında kalan araçların içinde kimsenin bulunmadığı, 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.