Yedigöller'de mahsur kalan 10 çocuk ve 3 personel kurtarıldı. (DHA)

"1 SAAT ERKEN GEÇERİM DÜŞÜNCESİYLE O YOLDAN GİTMEK İSTEDİM"

Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım sadece" diye konuştu.