Yedigöller'de korku dolu saatler! Sürücü neden farklı bir yolu tercih etti?
Gezi amacıyla Yedigöller bölgesine giden ve araçları çamura saplanan 10 çocuk ile 3 personele ulaşılmasının ardından sürücü Nazif Ege, yaşananları anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Ege, yolu kısaltmak için farklı bir güzergahı tercih ettiğini söyledi.
Gezi amacıyla Yedigöller bölgesine giden ve araçları çamura saplanan 10 çocuk ile 3 personele ulaşılmasının ardından sürücü Nazif Ege, yaşananları anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Ege, yolu kısaltmak amacıyla farklı bir güzergahı tercih ettiğini ve çocukların üşümemesi için aracı çalışır durumda tuttuklarını söyledi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İl Jandarma Komutanlığına gelen araç sürücüsü Nazif Ege, girişte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege, yaşananları anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
"1 SAAT ERKEN GEÇERİM DÜŞÜNCESİYLE O YOLDAN GİTMEK İSTEDİM"
Ege, "Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım fakat çamura saplandık, durum bundan ibaret, başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmadım. Sadece Yığılca'dan Düzce'ye 1 saat erken geçerim düşüncesiyle o yoldan gitmek istedim. Navigasyondan değil, tabelayı kullandım sadece" diye konuştu.
"KENDİ KIZIMDAN AYIRMADIM ONLARI"
Aracın çamura saplandığını belirten Ege, "Başka bir şey yok. Çocuklar arabadaydı zaten. Aracı çalıştırdım. Çocukları motive ettik. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Kendi kızımdan ayırmadım onları. Aynı zamanda hepsini bir şekilde motive ederek aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yok o konuda" ifadelerini kullandı.
10 ÇOCUK VE 3 PERSONEL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
İl Jandarma Komutanlığına getirilen 10 çocuk ve 3 personel, sağlık kontrolünden geçirildi.
ÇAMURA SAPLANAN ARAÇ GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan, grubun mahsur kalmasına neden olan çamura saplanmış araç da görüntülendi.