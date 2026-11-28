Kayıp çocuklarla ilk karşılaşmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, " Onları bulmak hakikaten bizleri hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Mutluluk gözyaşlarıydı" diyen Göktaş, "Çocuklarımızın endişeli bekleyişinin ardından onlara yeniden kavuşmak... Nihayetinde evlatlarımıza kavuşuyoruz. Onların her biri benim için çok kıymetli. Onların korkusu başka. Biz de o korkuyu yaşadık. Onların korkma ihtimali bizi korkuttu. Ürkme ihtimalleri bizi daha çok endişelendirdi.

'Bulundu.' haberi geldiğinde gerçekten hepimiz yukarıda birbirimize sarıldık. Çok farklı bir duygu. Çocuklarımızın yaşadığı endişeyi ve korkuyu biz de yaşadık. Belki onlar çok daha fazlasını yaşamış olabilirler. Biz asla böyle bir şey yaşamalarını istemezdik. Zaten onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum. Söyleyecek ne olabilir ki? Evlatlarımıza kavuştuk, elhamdülillah, çok şükür.

Rabbime çok şükür. Bunu burada çok net bir şekilde söylemek istiyorum: Onlar bizim evlatlarımız, her biri gözümüzün bebeği. Onların tek bir saçının zarar görmesine, bir gözyaşının akmasına kıyamayız. Onlar bizim çocuklarımız. Dolayısıyla o anları bence sizler de yaşadınız. Bu süreci bizlerle ve kamuoyuyla paylaştığınız, bu mutlu sonu hep birlikte yaşamamıza vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah, çok şükür." ifadelerini kullandı.

ÇORAPLARINA POŞET BAĞLAYIP ARACI İTMEYE ÇALIŞTILAR

Çocukların ve bakım personelinin bataklığa saplandıkları andan itibaren geceyi nasıl geçirdiklerini anlatan Bakan Göktaş, mahsur kaldıkları araçtan çıkabilmek için uzun süre çaba gösterdiklerini belirtti.

Göktaş, "Bataklığa saplanınca hepsi aracı çıkarmak için çabalamış. İtmeye çalışmışlar. Ayakkabıları zaten çamur içerisindeymiş. Çorapları ıslanmasın diye üzerlerine plastik poşet bağlamışlar. Bu bizi çok duygulandırdı çünkü çocukların bir gayreti, bir azmi var.

Aynı zamanda bakım personelimiz de çok tecrübeli. Özellikle akünün bitmemesi için çaba göstermişler. 'Bizi görürler, akünün hepsini şimdi ışıkları açmayalım.' diye düşünmüşler. Seslenmişler, epeyce çaba sarf etmişler. 'Belki aracı itersek buradan çıkarırız.' diye düşünmüşler. Biraz etrafa bakınmışlar.

Ancak akşam karanlığı çok hızlı çökünce, ışığın olmadığı bir yerde endişeli bir süreç yaşamışlar. Buna rağmen 'Devletimiz bizi arıyordur.' duygusundan hiç şüphe etmemişler. 'Bizi görecekler, bizi bulacaklar.' diye düşünmüşler. Ama tabii ki çok korkmuşlar. Biz de onlar kadar korktuk. Gerçekten çok endişeli saatler geçirdik." sözleriyle o gece yaşananları aktardı.