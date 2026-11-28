Yedigöller'de kurtarma anları kamerada: "Allah razı olsun"
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Kocaeli'den gezi amacıyla Bolu'ya gelen 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüsün dönüş yolunda çamura saplanmasının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin mahsur kalan kafileyi tahliye ettiği anlar kameralara yansırken çocuklardan birinin "Allah razı olsun" sözleri duyuldu.
Kocaeli'den Bolu'ya gezi amacıyla gelen kafile, dönüş yolunda minibüsün ormanlık alanda çamura saplanması sonucu mahsur kaldı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde olduğu belirtilen minibüsteki 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
KURTARILMA ANLARI KAMERADA
Kurtarma çalışmalarına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, ekiplerin hızla minibüsün bulunduğu noktaya ulaştığı ve araçta mahsur kalan çocuklarla görevlileri tahliye ettiği görüldü.
"ALLAH RAZI OLSUN"
Kurtarma sırasında çocuklardan birinin ekiplere "Allah razı olsun" dediği duyuldu.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Minibüste mahsur kalan 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.