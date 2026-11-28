Yedigöller'de kurtarma anları kamerada: "Allah razı olsun"

Kocaeli'den gezi amacıyla Bolu'ya gelen 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu minibüsün dönüş yolunda çamura saplanmasının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Ekiplerin mahsur kalan kafileyi tahliye ettiği anlar kameralara yansırken çocuklardan birinin "Allah razı olsun" sözleri duyuldu.