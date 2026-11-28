Hatay'da sanal medyada yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatı ve şehitlere hakaret ettiği tespit edilen M.U.Y., Reyhanlı ilçesindeki adresine şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ters kelepçeyle emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.

Hatay'da sanal medyada yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatı ve şehitlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.U.Y., tutuklandı.

REYHANLI'DAKİ ADRESİNE ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti, polis teşkilatı ve şehitlere hakaret ettiği belirlenen M.U.Y.'nin kimliğini ve adresini tespit etti. Polis ekipleri, şüphelinin Reyhanlı ilçesindeki adresine önceki gün şafak vakti operasyon düzenledi. Ters kelepçe yapılarak gözaltına alınan M.U.Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.