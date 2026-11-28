İstanbul 'un Beyoğlu ilçesinde trafikte çıkan tartışmaya karışan 4 kişiye toplam 721 bin 246 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten menedildi.

(Foto: DHA)

4 KİŞİYE 721 BİN LİRA CEZA

Araç sürücüsü M.Y. (32) ile aynı araçta bulunan H.Y. (52), K.Y. (55) ve N.E.Y. (28) yakalandı.

4 kişiye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "Taşıt yolu üzerinde duraklamak" maddelerinden toplam 721 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı araç da 60 gün trafikten menedildi.