Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 50 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlara 210 personel ve 60 ekip katıldı. Operasyonda farklı suçlardan aranan 27 hükümlü yakalanırken, şüphelilerden biri saklandığı evde bazanın altında bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması için harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri katıldı.