Bursa'da 27 hükümlü yakalandı: Aranan şahıs bazanın altından çıktı
Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 210 personel ve 60 ekibin katıldığı baskınlarda 27 hükümlü yakalanırken, aranan şahıslardan biri saklandığı evde bazanın altında bulundu.
Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 50 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlara 210 personel ve 60 ekip katıldı. Operasyonda farklı suçlardan aranan 27 hükümlü yakalanırken, şüphelilerden biri saklandığı evde bazanın altında bulundu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanması için harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri katıldı.
50 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
210 personel ve 60 ekibin katılımıyla 50 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 hükümlü yakalandı.
Adreslerde arama yapan polis ekipleri, aranan şahıslardan birini evdeki bazanın altında saklanırken buldu. Bazanın altından çıkarılan şahıs gözaltına alındı.
HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK VE YAĞMA GİBİ SUÇLARDAN ARANIYORLARDI
Yakalanan şahısların hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlardan arandıkları belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.