Jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını kriz merkezinde izleyen Göktaş, kafileye ulaşıldığı ve durumlarının iyi olduğu haberini burada aldı. Kriz merkezinde yaşanan sevinç anı cep telefonuyla kaydedildi.

Bakan Göktaş'tan Başkan Erdoğan'a müjdeli haber

Göktaş'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesinde kameraya yansıyan ifadeleri şu şekilde: "Yanlış bir yola sapmışlar, çamura batmışlar. Elhamdülillah kriz merkezinde haberi geldi. Hepsinin sağlığı yerinde. Müjdeyi de size vermek istedim. 14-17 yaş grubu, 10 kız çocuğumuz, 3 personelimiz. AFAD Başkanımız burada, İçişleri Bakanımız yolda, bütün komutanlarımız burada. İHA, SİHA'larımızla BAYRAKTAR TB2 de sahadaydı, orman teşkilatımız da sahadaydı. Burada çok büyük bir koordinasyon yürütüldü, vatandaşın çok büyük desteği oldu."