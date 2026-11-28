Aksaray'da kan donduran cinayet! “Annene götüreceğim” diyerek evinden aldı, araçta öldürdü
Aksaray'da Necati D. (35), daha önce tartıştığı kız arkadaşı Rabia Yeşildağ'ı (33) “Annene götüreceğim” diyerek evinden aldı. Araçta çıkan tartışmanın ardından genç kadını tabancayla vurarak öldüren şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.
Aksaray'da 35 yaşındaki Necati D., daha önce tartıştığı kız arkadaşı Rabia Yeşildağ'ı (33) "Annene götüreceğim" diyerek evinden aldı. Araçta çıkan tartışmanın ardından genç kadını tabancayla vurarak öldüren şüpheli, cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu.
Olay, gece yarısı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necati D., telefonla aradığı kız arkadaşı Rabia Yeşildağ'a "Annene götüreceğim" dedi. Yeşildağ'ın kabul etmesi üzerine genç kadının evine giden şüpheli, onu aracına alarak yola çıktı.
ARAÇTAKİ TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI
Araçta eski meseleler nedeniyle ikili arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Necati D., yanında taşıdığı tabancayla Rabia Yeşildağ'a ateş etti. Genç kadını araçta kanlar içinde bırakan şüpheli, polis merkezine giderek cinayeti işlediğini anlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Rabia Yeşildağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZE OTOPSİ İÇİN MORG'A KALDIRILDI
Yeşildağ'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Necati D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.