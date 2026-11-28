Aksaray'da 35 yaşındaki Necati D., daha önce tartıştığı kız arkadaşı Rabia Yeşildağ'ı (33) "Annene götüreceğim" diyerek evinden aldı. Araçta çıkan tartışmanın ardından genç kadını tabancayla vurarak öldüren şüpheli, cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, gece yarısı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Necati D., telefonla aradığı kız arkadaşı Rabia Yeşildağ'a "Annene götüreceğim" dedi. Yeşildağ'ın kabul etmesi üzerine genç kadının evine giden şüpheli, onu aracına alarak yola çıktı.